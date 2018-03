„Můj osobní postoj je známý už dlouho. Jsem proti. Svůj názor jsem řekl už v prosinci minulého roku, i tady na Facebooku. A řekl jsem ho jasně, stručně a naprosto jednoznačně. Tak myslím, že to každý ví. Jsem proti tomu, aby byl právě tento člověk předsedou komise. Tečka,” uvedl svůj příspěvek Babiš.

Důležité podle něj je, že Ondráček nebude v komisi sedět sám. „Komise naštěstí rozhoduje ve většině,” uvedl s tím, že své zástupce tam má jak jeho hnutí, tak například i Piráti či ČSSD.

Teď tady musíme řešit, že komunista, který mlátil studenty na Národní třídě, je předseda nějaké komise. Andrej Babiš

„Volil se už jen předseda této komise. No a dohodou všech stran ve sněmovně připadla pozice předsedy na KSČM. Ti nominovali Zdeňka Ondráčka. (...) Žádali jsme je, ať nominují jiného kandidáta. Vyzývali jsme je. Nevyhověli nám,” dodal.

Hlasovala i opozice?



Poukázal na to, že podle sněmovní matematiky museli pro Ondráčka hlasovat i zástupci takzvaného Demokratického bloku, tedy opozičních stran, které se staví proti vládní koalici v čele s Babišem podezřelým ze spolupráce s StB a obviněným z údajného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček

„Jak asi víte, bylo to tajné hlasování. Tak mě hned napadají otázky. Využili ho poslanci 'Demokratického bloku', aby nám hodili pod nohy další klacek?” ptá se dále premiér v demisi a pokračuje historickým okénkem do roku 1989. „Teď tady musíme řešit, že komunista, který mlátil studenty na Národní třídě, je předseda nějaké komise,” napsal a vyzval Ondráčka k omluvě či rezignaci: „Bylo by to namístě.”

Pokud tak Ondráček sám neučiní, je Babiš připraven navrhnout jeho odvolání, i když by prý očekával, že tak učiní právě Demokratický blok, jehož poslanci při klíčovém hlasování o předsedovi parlamentní komise ve Sněmovně chyběli. A nehlasoval ani sám Babiš, z pátečního jednání Sněmovny se omluvil, upozornila ČTK.

Ondráček dostal 79 hlasů, ke zvolení jich potřeboval alespoň 78. Hlasování bylo tajné. Z Demokratického bloku, kam spadají ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, chybělo sedm poslanců. Osm absencí měla ČSSD a šest Piráti.

Chystají se demonstrace



Zvolení Ondráčka do čela komise kritizuje celá řada politiků, ale vadí i veřejnosti. Na pondělí se například v 11 městech po celém Česku chystají demonstrace, kterých se dle organizátorů hodlají zúčastnit desítky tisíc lidí. [celá zpráva]

Zdeněk Ondráček coby příslušník pohotovostního pluku v televizním rozhovoru v roce 1989 hájí policejní zásah proti demonstrantům

Ondráček byl v roce 1989 členem pohotovostního pluku SNB a během takzvaného Palachova týdne zasahoval proti demonstrantům v centru Prahy. Přiznal mimo jiné to, že udeřil ženu, která mu dala facku a plivla mu do obličeje. Místopředseda KSČM Jíří Dolejš v neděli uvedl, že by osobně uvítal, aby se za to Ondráček omluvil. Ten to však dlouhodobě odmítá. [celá zpráva]

Předseda KSČM Vojtěch Filip pak v neděli řekl, že na samotném zásahu proti demonstrantům v listopadu 1989 „nevidí nic tak špatného”, policisté podle něj „zajišťovali bezpečnost” podle platných zákonů. [celá zpráva]