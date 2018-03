Právě kolem zvolení Ondráčka do čela parlamentní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se točila převážná část diskuse. „Situace je mimořádně vážná. Je to o tom, že se nám tady kvůli hnutí ANO a panu (předsedovi Andreji) Babišovi derou komunisté k moci. Zpátky na pozice a funkce. O tom to je,“ hodnotila Udženija současnou politickou situaci.

Místopředseda komunistů Jiří Dolejš reagoval výrokem, že komunisté byli demokraticky zvoleni a využívají své mandáty. „To chápu, že vám vadí nejvíc, ale je to legitimní,” řekl.

Jiři Dolejš, místopředseda KSČM

FOTO: Milan Malíček, Právo

Další host Otázek, předseda hnutí STAN Petr Gazdík, přirovnal nynější situaci v Česku rovnou k roku 1948, kdy komunisté po převratu převzali moc. Demokracie teď podle něj „dostává nafackováno“.

„Ve 48. se také ty věci postupně posouvaly, až jsme k něčemu došli a tento týden se toho posunulo hodně,” připomenul Gazdík. Krom zvolení Ondráčka do komise pro GIBS zmínil také zvolení předsedu SPD Tomia Okamry do vedení Sněmovny s podporou komunistů.

Ondráčkův palčivý výrok. Pořád dokola



Nejvíc času moderátor věnoval právě diskuzi o Ondráčkovi, konkrétně jeho výroku, že by ve svém profesním životě nic neměnil. Narážel tím na to, že byl Ondráček v roce 1989 členem pohotovostního pluku SNB a během takzvaného Palachova týdne zasahoval proti demonstrantům v centru Prahy. Přiznal mimo jiné to, že udeřil ženu, která mu dala facku a plivla mu do obličeje.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Na otázku, zda by se měl Ondráček omluvit, Dolejš odpověděl, že by to osobně uvítal, ale je to věc jeho kolegy. Dodal také to, že KSČM má ve svých stanovách nepřijatelnost potlačování politických svobod a práva shromažďovacího a tím, že do ní Ondráček v roce 2011 vstoupil, se s těmito hodnotami ztotožnil.

Předseda hnutí STAN Gazdík to však vidí jinak. „Vyjádření pana Ondráčka ukázalo, co je KSČM zač. KSČM se nezměnila...KSČ a KSČM jsou totožné strany,“ řekl.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Zástupci pravicových stran se s komunistou neshodli ani na tom, proč premiérovi Babišovu hnutí ANO stále rostou preference. [celá zpráva] Udženija doufá, že se voliči konfrontováni se současnou Babišovou politikou k ODS vrátí a dopomůže k tomu hlasité poukazování na podle ní problematické kroky ANO, Dolejš naopak podotkl, že pouhé strašení Babišem a komunisty evidentně nezabírá.