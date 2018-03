Babiš byl v rámci interpelací dotazován nejprve lídrem Pirátů Ivanem Bartošem a následně i jeho stranickým kolegou Jakubem Michálkem, jehož již dříve označil za „nového Kalouska”.

Babiš se v odpovědi na dotazy Pirátů na kauzu kolem šéfa GIBS Michala Murína pokoušel oba poslance poučovat, které články si mají přečíst namísto toho, aby jej obtěžovali svými interpelacemi.

„Nastudujte si to, pane kolego,” opáčil Bartošovi. Při odpovědi na Michálkovu interpelaci se k tématu ještě vrátil a s odkazem na to, že materiálů, které mají dokládat jeho argumenty, je mnoho. „Tak si to nastudujte, kluci. Mam toho kila, těch materiálů,” dodal.

K „familiérnímu” oslovení se Babiš vrátil ještě jednou. Michálkovi i Pirátům vzkázal, že když chtějí být v opozici, ANO to za ně „odmaká”. „Jste řekli, že budete v opozici, že budete stále kritizovat, tak my to za vás odmakáme, kluci,” pravil výsměšně premiér.

Poslankyně Adamová Babiše vyzvala, aby přestal poslance oslovovat „kluci”. „Doufám, že se nedočkám toho, že tu budu oslovena holka,” dodala s tím, že takové způsoby do Sněmovny nepatří.

„Zkuste mít jiný program než Babiš a Čapí hnízdo. Máte vůbec nějaký program? Strašná smůla, že jste se dostali do Sněmovny,” odbyl premiér poslankyni a její dotaz, jak vnímá střet zájmů.