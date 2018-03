Libeňský most se v sobotu otevře pro tramvaje i auta

Pražský Libeňský most se v sobotu otevře pro tramvaje i auta. Magistrát se tak rozhodl po kontrole provizorního zajištění konstrukcí mostu. Informaci Českého rozhlasu ve čtvrtek ČTK potvrdil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Podle znaleckého posudku na most mohou vjíždět vozidla až do hmotnosti 11 tun, z bezpečnostních důvodů však bude platit dál pravidlo, které stanovilo pro vjezd maximální hmotnost na šest tun.