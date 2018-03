„Nechceme všechno rozhodovat se souhlasem ČSSD. Budeme se snažit věci dělat tak, abychom se nepřehlasovávali. Když se domluvíme na programu, než společně půjdeme do vlády, tak rozpory nebudou,“ prohlásil premiér. Na námitku, že třecí plochy se vždycky objeví, odvětil, že s nějakou formou dohadovacího řízení počítá.

„Když budou rozdíly, tak na to bude dohadovací řízení. Ale nesmí to fungovat jako v minulé vládě, kde to k ničemu nebylo. Ale opakuji, když si dobře stanovíme programové prohlášení, tak rozporů bude minimum,“ dodal Babiš.

O písemnou záruku proti přehlasovávání v případné společné vládě požádali Babiše předseda soc. dem. Jan Hamáček a místopředseda Jiří Zimola.

„Musejí být mechanismy podobné těm, které běžně fungují na radnicích nebo v krajích, kde se koaliční partneři zkrátka musí umět dohodnout. Vedení ANO jsme požádali, aby byli připraveni na požadavek, že nesmí rozhodovat prostá většina,“ sdělil novinářům Zimola.

ČSSD naopak Babiše ujistila, že v případě, že by vstup do vlády stvrdilo vnitrostranické referendum, tak 15členný poslanecký klub by pak při hlasování o důvěře vládě výsledek respektoval.

Soc. dem. svým poslancům věří

„Předpokládám, že všichni se budou chovat odpovědně,“ řekl Zimola. Ve Sněmovně zasedají ale Babišovi odpůrci jako expremiér Bohuslav Sobotka či exministr Milan Chovanec, o kterých se spekuluje, že by dohodu mohli torpédovat. Vlastní vnitrostranický průzkum o vládních variantách si provádí mezi svými třemi tisíci členy i ANO, výsledek chce mít nejpozději do dvou týdnů.

Jednání ANO a soc. dem. by mohla skončit ještě tento měsíc. „Pořád jsme vedeni ambicí do konce března to mít hotové. Mám pocit, že jsme se posunuli už dál,“ sdělil Zimola. Podle Hamáčka vládnutí nynější vlády nepředstavuje standardní situaci. „Snažíme se přispět k tomu, aby nenormální stav netrval dlouho, ne se dohodnout za každou cenu,“ doplnil.

Předseda ČSSD Jan Hamáček (vpravo) a místopředseda Jiří Zimola

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Hamáček dodal, že se ČSSD chce zaměřit na boj proti lichvě a exekucím nebo na ekonomickou pomoc pro chudší lokality v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. S ANO se soc. dem. už nyní neshodne například na zavedení sektorové daně.

S Okamurou se ANO neshoduje u referenda

Podle Babiše jsou jednání teprve na začátku. „Těch okruhů je hodně. Už teď ale víme, že určitě nechceme navyšovat daně, to jsme říkali vždycky,“ komentoval pro Právo Babiš.

Místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec novinářům po jednání sdělil, že už nynější programové prohlášení vlády obsahuje 60 procent požadavků soc. dem.

Vedení ANO včera jednalo také se zástupci SPD. První místopředseda okamurovců Radim Fiala po jednání označil schůzku za konstruktivní, podle něj se babišovci s SPD programově shodují v 85 procentech bodů a ve zbytku lze prý konsenzu dosáhnout.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Jediným velkým problémem zůstává zákon o obecném referendu, respektive možnost hlasovat o zahraničněpolitických smlouvách. Trváme na tom, aby občané ČR mohli rozhodovat o těchto otázkách, ANO s tím má problém. Bude velmi složité v této věci dosáhnout nějakého kompromisu,“ přiznal Fiala.

Podle místopředsedy je SPD ochotna debatovat o počtu podpisů pro vyvolání referenda a kvoru, z možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách ale couvnout nechce.

Komunisté budou jednat se soc. dem.

Fiala zopakoval, že SPD nechce vstupovat do Babišovy vlády, ale je ochotna podpořit menšinový kabinet ANO v případě, že bude plnit dohodnuté programové body. „Pokud to tak bude, tak bychom nevyvolávali hlasování o nedůvěře, a kdyby jej vyvolal někdo jiný, tak bychom pro to nehlasovali,“ dodal Fiala.

Kolečka vyjednávání s ANO se včera zúčastnili i komunisté. Podle předsedy Vojtěcha Filipa se podařilo s babišovci domluvit na investicích do rozvoje bydlení i na zachování povinné docházky pro pětileté děti do školek. Dohoda se rýsuje i na pravidlech pro obchodní řetězce v zákonu o významné tržní síle.

Předseda KSČM Vojtěch Filip a šéf poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik

FOTO: Novinky

Komunisté jsou spokojeni s důchodovou politikou a jednají i o zvyšování minimální mzdy. Složité rozhovory předpokládají v oblastech obrany, spravedlnosti a zahraniční politice.

KSČM bude kvůli vznikající vládě také chtít jednat s ČSSD. Chtějí si vyjasnit požadavky, které ČSSD kvůli případné vládní spolupráci na hnutí ANO má.

„Jsem domluvený, že povedeme samostatné jednání se soc. dem., protože jsme byli informováni o požadavcích ČSSD, a potřebuji si je vyjasnit přímo s předsedou Hamáčkem,“ řekl Filip. KSČM a ČSSD se shodují třeba na zrušení tzv. karenční doby, což ale ANO odmítá.