„Otázka je, jaký zájem vůbec o to mezi středními školami byl. My jsme do toho třeba vůbec nešli stejně jako řada dalších škol,“ řekl Právu šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček.

„Zkoušeli jsme tady zavádět v bufetu zdravou stravu, ale ze strany studentů o to nebyl zájem,“ dodal. Podle něj je u dětí ve věku 15 let a starších pozdě dohánět stravovací návyky.

Protesty komory

Podle vládní předlohy se původně počítalo s tím, že se do projektu investuje miliarda, jenže pro státní rozpočet by to prý bylo příliš náročné. Se všemi úpravami by vláda měla ušetřit až půl miliardy. Pro střední školy bylo vyhrazeno zhruba 40 miliónů korun.

Úprava ovšem zvedla protesty ze strany Potravinářské komory. „Loni byly z podpory vyřazeny mateřské školy, letos to jsou střední školy, a panuje tak důvodná obava, že dojde k další redukci i v rámci základních škol,“ napsala Právu mluvčí komory Dana Večeřová. Podle ní je třeba dobré stravovací návyky mládeže podporovat.

„Problém je o to větší, že školní mléko mělo a má pozitivní vliv na stravovací návyky mladé generace, které je ale třeba v mládí podchytit a dále rozvíjet. Jsme toho názoru, že právě osvěta a podpora životního stylu u dětí a mládeže jsou daleko účinnější cesta než represe v podobě pamlskové vyhlášky,“ uvedla Večeřová.