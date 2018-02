„Jedná se o změně občanského zákoníku, aby se redefinovalo manželství ze svazku muže a ženy na svazek dvou osob, čímž by se umožnily sňatky i homosexuálních párů. Včetně adopcí a všeho, co s tím souvisí,“ řekl Právu pirátský poslanec František Kopřiva, který má téma na starost.

„My to máme v programu dlouhodobém i volebním, že takovou změnu podpoříme. Stále se čeká, jestli to bude vládní návrh, nebo návrh skupiny poslanců,“ dodal Kopřiva s tím, že v takovém případě by Piráti pro návrh hledali podporu napříč spektrem.

Poslance obcházejí zástupci spolku Koalice pro manželství a iniciativy Jsme fér, které sňatky homosexuálů prosazují. Na petici za jejich uzákonění už nasbírala 22 tisíc podpisů od občanů, do prvního května jich chtějí sehnat 50 tisíc.

„Koalice pro manželství návrh postoupila k projednání Radě vlády pro lidská práva, která je poradním orgánem vlády. Ta by se jím měla zabývat na svém příštím jednání,“ informovala Právo právnička Jsme fér Lucie Zachariášová. Změnu zákona představili zástupci iniciativy i ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO).

„Nemluvili jsme ale o vládním návrhu, nevyjednáváme na úrovni vlády, ale poslaneckých klubů. Ale pokud by se návrh zákona stal součástí programového prohlášení vlády, budeme jenom rádi, protože vládní návrhy mají samozřejmě obecně větší prioritu než ty poslanecké,“ dodala Zachariášová.

Pelikán v roce 2016 společně s bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Dienstbierem (ČSSD) předložil novelu, která by umožnila gayům adoptovat dítě svého partnera. Návrh však nakonec spadl pod stůl.

Kluby nejednotné

Týž rok přitom Ústavní soud rozhodl, že právo adoptovat si dítě má i homosexuál, který je v registrovaném partnerství. Dohromady si však gayové a lesby přisvojit děti nemohou.

Podle rozložení sil ve Sněmovně to nevypadá, že by se situace měla v brzké době změnit. Alespoň se tomu budou snažit zabránit lidovci, komunisté, okamurovci a velká řada konzervativců napříč stranami. Jednotné není v otázce ani vládní ANO.

„Přestože jsem kovaný liberál, tak mi připadá dynamika některých změn relativizující základní vztahy ve společnosti příliš rychlá. Projevuje se to i v tom, že rodiče nemusí psát pohlaví dětí do rodných listů a vznikají toalety pro třetí pohlaví a neutrální pohlaví. Nevím, jestli je to vždy správné,“ poznamenal poslanec ANO Patrik Nacher.

Otevřená ke změně není příliš ani ODS. „Nebudeme dávat stranické stanovisko. Je to individuální. Mezi námi jsou poslanci, kteří by to podpořili, i ti, kteří jsou proti. Já jsem proti,“ řekl Právu šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Striktním odpůrcem je poslanec a šéf ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS). „Já budu zásadně proti, naprosto zásadně a fatálně. Je to porušení všeho, co homosexuálové slibovali před 10 lety, že sňatky chtít nebudou, když mají registrované partnerství,“ řekl Právu.

„Představa, že se sáhne do občanského zákoníku? To tam nakonec někdo může chtít uvést, že manželství může spolu uzavřít pět lidí,“ rozhořčil se. Měnit nechce ani zákon o registrovaném partnerství.

Návrh se nelíbí ani předsedovi klubu KSČM Pavlu Kováčikovi: „Při projednávání zákona o registrovaném partnerství bylo jasně řečeno, že registrované partnerství ano, ale víc nejsme ochotni akceptovat. Ani adopce, ani zvýšení úrovně registrovaného partnerství na řádné manželství.“

Striktně proti je i předseda SPD Tomio Okamura. „Sexuální orientaci považujeme za soukromou věc a manželství je pro nás přirozeným svazkem muže a ženy,“ napsal Právu.

Už dříve přitom poznamenal: „Děti patří do normální rodiny a bez servítků si řekněme, že biologický normál je muž, žena a dítě.“

Nejednotné jsou i ČSSD nebo TOP 09. „Osobně se domnívám, že by stačilo upravit zákon o registrovaném partnerství, abychom mohli spíš dát registrovaným partnerům stejná práva, jako mají osoby sezdané. V občanském zákoníku bych ponechala sňatek muže a ženy,“ řekla Právu místopředsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová.

Jen děti partnera a dědictví

„V TOP 09 byla vždy většina poslanců konzervativní natolik, že byla proti takovým změnám,“ dodala.

Sama však prosazuje, aby gayové a lesby měli právo osvojit si dítě svého partnera. „Co se týče úplně cizího dítěte, tak s tím také nemám problém, záleží na konkrétní úpravě zákona,“ dodala.

STAN k věci také nezaujal jednotný postoj. „Je potřeba vyřešit právo registrovaných partnerů, aby po sobě mohli dědit. K tomu bych byla velmi tolerantní. Adopce dětí jsem si neujasnila. Neměla bych problém s tím, aby adoptovali biologické dítě svého partnera,“ řekla Právu poslankyně Věra Kovářová.

Předseda klubu STAN Jan Farský však připomněl, že už v minulém období Sněmovny Starostové podepsali možnost adopce pro stejnopohlavní páry. „V tom naše podpora trvá. Ostatní návrhy jsme zatím neprojednávali, záleží na jejich konkrétním znění,“ dodal.

Možnost registrovaného partnerství v ČR platí od roku 2006. Od té doby vzniklo 2818 registrovaných partnerství, o zrušení za tu dobu požádalo 401 párů.