„Věříme té značce a je pro nás důležité, aby to byl člověk, který je prověřený a dlouhodobě má za sebou práci v pirátské straně,” řekl Novinkám k volbě kandidátů bývalý pražský zastupitel a současný poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Přišlo nám trochu riskantní, aby někdo ´seskočil s padákem´ a stal se najednou jedničkou kandidátky. Lidé chtějí piráta a je jim jedno, kdo to bude,” vysvětlil Ferjenčík, proč nenasadili nikoho z poslanců nebo známějších osobností, které mají ke straně blízko.

Do volby lídra v Praze, která probíhala na pirátském fóru, se mohl přihlásit kdokoliv, podmínkou nebyla ani stranická příslušnost. Do druhého kola, ve kterém 123 pražských Pirátů může hlasovat do konce týdne, nakonec postoupili lékař Zdeněk Hřib a experimentální fyzik Daniel Mazur.

Daniel Mazur

FOTO: Pirátská strana

Před čtyřmi lety ve volbách dosáhli Piráti v Praze výsledku 5,3 procenta a získali čtyři křesla v opozici. Vítězem se při dosažení 22 procent a zisku 17 křesel stalo hnutí ANO s tehdy pro Pražany neznámou Adrianou Krnáčovou.

Hřib: Počítáme najisto, že vyhrajeme



I s ohledem na výsledky loňských parlamentních voleb, v nichž Piráti v Praze získali více než 17 procent a skončili druzí, je podle strany pravděpodobné, že jejich lídr se zároveň bude s velkými šancemi ucházet o primátorský post.

Počítáme prakticky najisto, že tyhle volby vyhrajeme kandidát na lídra Pirátů Zděnek Hřib

„My s tím počítáme prakticky najisto, že tyhle volby vyhrajeme, a takovým způsobem budeme sestavovat i náš program, abychom v případě, že získáme mandát od voličů, mohli okamžitě nastoupit a začít ho realizovat,” řekl Novinkám Hřib.

Zdeněk Hřib

FOTO: Pirátská strana

Hřib: Nikdy jsme nebyli stranou známých tváří



To, že nevsadili na známou tvář, jako handicap nevnímají. „My jsme nikdy nebyli stranou známých tváří. Nejde nám vyloženě o to si tam naskládat nějaké osobnosti, které jsou sice známé, ale město řídit neumějí,” uvedl Hřib.

Podle Ferjenčíka je důležité, aby rostly další generace Pirátů. „Máme půl roku do voleb na to lídra představit,” doplnil poslanec.

O kandidatuře podle něj vážně uvažoval například bývalý pražský zastupitel a dnes předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Mezi členskou základnou se spekulovalo také o nové první místopředsedkyni strany Olze Richterové nebo o současném zastupiteli Adamovi Zábranském.

Pražský zastupitel Pirátské strany Adam Zábranský

FOTO: koláž Novinky.cz s použitím www.pirati.cz

Důraz na dopravu, školství a bydlení



Oba pirátští kandidáti se do volby přihlásili především proto, že jsou nespokojení s politikou současného vedení ve složení ANO, ČSSD a Trojkoalice.

„Aktuální koalice vede město od desíti k pěti. To je něco, co bych chtěl určitě zlepšit, a myslím si, že k tomu mám předpoklady a know-how,” věří si Hřib.

V Praze je podle něj nutné urgentě řešit problémy s drahým bydlením, vzděláním, obsazováním městských firem a především s dopravou.

„Tam spadá parkování nebo padající lávky, zavřené mosty, ale i dlouhodobě neřešené věci jako páteřní síť cyklostezek, prodloužení tramvajových linek nebo metro D,” představil své priority Hřib.

Mazur zase hovoří o otevření radnice lidem. „Zaměřil by se na automatické poskytování informací o chodu radnice a majetku města, protože lidé se dostávají k informacím pomalu. Je to celé o slovu transparence, s čímž je zatím radnice trochu na štíru,” osvětluje svůj budoucí záměr Mazur.