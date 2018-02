Demonstraci v den výročí takzvaného Vítězného února pořádají zástupci občanských iniciativ, podnikatelských sdružení, některých parlamentních i neparlamentních politických stran a Konfederace politických vězňů.

„Je to demonstrace, kterou chceme především vzpomenout smutné výročí uchvácení moci komunisty. A po 70 letech to bohužel vypadá, že demokracie a svoboda se opět vytrácí,” řekl mluvčí organizátorů Radomil Bábek.

Krátce po poledni byly na demontraci za svobodu a svobodu podnikání na Václavském náměstí odhadem tři až čtyři stovky lidí.

Někteří měli v kostýmy připomínající reálie minulého režimu. Jedni byli oblečení jako příslušníci pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti, který býval nasazován při rozhánění protirežimních demonstrací, jiní měli oděv Lidových milicí, což byly ozbrojené síly podřízené vládnoucí Komunistické straně Československa (KSČ).

V úvodním projevu organizátoři odmítli návrat komunistů k moci a vládu jedné strany. Po komunistickém režimu podle nich zůstala pouze „spálená země” a statisíce obětí.

Z pódia umístěného před sochou svatého Václava zaznívaly audionahrávky, například projev komunistického premiéra Klementa Gottwalda z roku 1948, kdy oznamoval, že prezident Edvard Beneš přijal požadavky komunistů, nebo o desítky let mladší projev generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše z Červeného Hrádku.

Mezi přítomnými byly k vidění i transparenty namířené proti premiérovi v demisi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, připomínající jeho evidenci u StB, prezidentovi Miloši Zemanovi nebo proti možnému nástupu komunistů k moci.

Právě Babišova vláda podpořená KSČM, která je nástupnickou stranou někdejší KSČ, je jedna z variant, kterou Zeman prosazuje a již zvažuje i Babiš. Pokud by se tak skutečně stalo, bylo by to poprvé v polistopadových dějinách České republiky, kdy by se vláda opírala o důvěru komunistů.