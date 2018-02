Právu to potvrdil mluvčí Správy národního parku Šumava Jan Dvořák. „Lánská obora podala nabídku a projevila o jelena zájem. My už jsme hovořili s ministrem Brabcem a v momentě, až jelen shodí paroží, bude převezen do obory v Lánech,“ konstatoval Dvořák.

Jelen by se tak měl stěhovat nejdéle do konce dubna a do té doby bude část centra s jeleny pro návštěvníky uzavřená.

„Stejně jsme předpokládali, že bychom návštěvnické centrum mimo sezónu uzavřeli. Ve výběhu uděláme zatím bezpečnostní opatření,“ konstatoval Dvořák.

Příběh jelena, který ztratil plachost a začal útočit na lidi, vyvolal velkou pozornost u veřejnosti. Správa parku zvažovala jeho usmrcení, proti čemuž se zvedla vlna nevole. Pod peticí za jeho záchranu je už 30 tisíc podpisů a za jelena se postavil i Svaz šumavských obcí. Například ředitel táborské zoo Evžen Korec vyčítá vedení parku, že vůbec pouští lidi do kontaktu s jeleny.