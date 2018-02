„Budeme o tom teď hovořit s koaličními partnery. Hodně projektů je rozdělaných, některé věci bych ráda v nějakém stadiu předala. Je to o to složitější, protože pokud budu ukončovat funkci hejtmanky, budu rovněž ukončovat funkci šéfky Asociace krajů,“ uvedla Vilkdumetzová.

„Ten termín, který jsem řekla zastupitelům a koaličním partnerům, je maximálně do konce roku. Ale předpokládám, že to bude daleko dříve. Je to opravdu ten nejzazší termín,“ uvedla Vidlumetzová.

Poslankyně se loni v listopadu rozhodla část platu věnovat na různé dobročinné účely.

Problému s kumulací funkce poslankyně a hejtmanky čelila rovněž Jaroslava Pokorná Jermanová, která stojí v čele Středočeského kraje. Ta se již dříve rozhodla vzdát poslaneckého mandátu. [celá zpráva]

Posledním hejtmanem, který byl zvolen do Sněmovny a dosud se nerozhodl, zda některé křeslo opustí, je hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťěk.