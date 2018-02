Starostové se s ANO shodli například na tom, že by měly růst platy učitelům. „Probírali jsme oblast vzdělávání – je tam potřeba investovat a pomoci s platy. Věříme, že i platy učitelů porostou tak, aby to nebyla jedna z nejhůře placených vysokoškolských profesí,“ uvedl Farský.

Další z bodů, o kterém se vedla řeč, bylo obecné referendum. Starostové prý požádali hnutí ANO, by neumožnilo přijetí zákona v takové verzi, jako ho navrhuje SPD Tomia Okamury.

„Tento návrh je pro ČR nebezpečný. Hnutí ANO vyjádřilo vstřícnost v tom, že to také vidí jako problematické a tento návrh by měl být zastaven,“ tvrdí Farský.

Je to nepřekročitelná podmínka, že ve vládě nesmí být trestně stíhaná osoba Jan Farský

Problematické zůstává působení Andreje Babiše v čele vlády. Starostové trvají na tom, že v kabinetu nesmí sedět trestně stíhaná osoba. ANO však trvá na tom, že jediný kandidát na premiéra je Babiš.

„Je to nepřekročitelná podmínka, že ve vládě nesmí být trestně stíhaná osoba. Koho z nás by to mělo potkat, tak rezignujeme,“ zdůraznil Farský. Patová situace tedy tak trochu přetrvává, protože stejnou podmínku mají i lidovci či ČSSD.