Proč jste se po neúspěchu v prezidentských volbách, kde jste skončil na třetím místě s více než deseti procenty, rozhodl kandidovat do Senátu?

Senát považuji za místo, které může v dnešní době plnit obrovsky důležitou roli v parlamentní demokracii a v péči o právní stát. Přihlásil jsem se jako nezávislý, ale stojím moc i o spolupráci s politickými stranami. Neumím si představit, že bych šel jen s jednou z nich. Jednám zejména s TOP 09, KDU-ČSL a STAN, ale sešel jsem se taky s ODS, a dokonce jsme měli jednání s ANO.

S kým z ANO jste měl jednání?

S někým z vedení ANO.

A jaká byla jejich reakce? Máte jejich podporu?

To bych takhle neřekl. Jen potvrzuji, že jsme spolu měli schůzku. Přijde mi důležitější, že strany skutečně stojí o to, vědět, kam se prezidentský kandidát vydá a co má za lubem.

Nicméně vámi preferované strany jsou aktuálně ve Sněmovně ty nejmenší s malým vlivem a získat podporu hnutí ANO by pro vás bylo jistě lepší.

To určitě ano, nebo ODS, s tou jsme také jednali. Ale ta jednání probíhají a já bych to nechtěl teďka uzavírat.

Co Piráti? Ty jste o podporu žádal?



Mně přijdou velmi sympatičtí v tom, jak dokážou rozklíčovat často procesy, které by jinak zůstaly zavřené za zdmi úřadů. V tom jsou mimořádně efektivní, ale jejich nakládání s referendem mě trochu zneklidnilo. Začal jsem mít obavu, aby neoslabili parlamentní demokracii u nás. Kontaktu s nimi se ale rozhodně nebráním. Určitě mě také budou zajímat zelení.

Nemáte nejblíž k lidovcům? Nepřemýšlel jste o tom, že byste třeba vstoupil do KDU-ČSL?

Je mi teprve 52 let a mám pocit, že pokud jsem to neudělal do dneška, tak ještě budu chvilku přemýšlet. O žádném vstupu do žádné strany zatím neuvažuji.

Je úplně běžné, že silná politická strana má uvnitř proudy a různé názorové platformy. O žádném vstupu do žádné strany ale zatím neuvažuji. Pavel Fischer

Ani s ohledem do budoucna nepřemýšlíte o vstupu do nějaké strany? Jste silná osobnost, která se zviditelnila i díky prezidentským volbám. Možná byste mohl jako člen některé, z těch dnes malých stran, třeba pomoci k většímu úspěchu.

Není mi jedno, že máme zastupitelskou demokracii založenou na svobodné soutěži politických stran, a přitom vidím, že v politických stranách je málo členů a mají slabou podporu veřejnosti. Čili kdybych měl říct jeden apel, tak to je na občany. Nezapomínejte na politické strany a vstupujte do stran. Hrozně rád jim budu pomáhat, ať už expertízou, nebo svou zkušeností. Ale abych teď někam vstupoval, to ne. Mám za to, že moje výhoda v prezidentské kampani byla i v tom, že jsem nebyl za nějaký dres, že jsem tam zkrátka za témata, která jsem považoval za důležitá.

Nenecháváte si tak spíše schválně otevřená zadní vrátka?

Víte, že ne? Nechci vstupovat do politické strany, která má dneska potíže se dostat do parlamentu. Je tady spíše potřeba, aby strany začaly spolupracovat.

Měly by tedy podle vás vytvořit něco jako společný blok?



Je úplně běžné, že silná politická strana má uvnitř proudy a různé názorové platformy. I politický oponent tam má svoje místo a nemusí si zakládat nějakou menší straničku. Přál bych si, aby česká politika měla silné politické strany, v nichž budou názorové proudy. Třeba můžu opravdu sehrát nějakou roli v tom, aby se strany otevíraly a spolupracovaly.

Pavel Fischer

FOTO: Novinky

Nepřemýšlel jste sám se svými zkušenostmi z diplomacie spíše o kandidatuře třeba do Evropského parlamentu, kam budou volby příští rok?

Já jsem si vybral Senát, protože z působení v zahraničí si velmi dobře vzpomínám na ten pocit, že bych hrozně rád přiložil ruku k dílu doma. Jedna věc je mezinárodní politika a evropské souvislosti, bez toho to prostě nejde. Druhá věc je, že je potřeba, aby lidé, kteří poznali svět, byli také doma. Proto jsem si vybral Senát, protože mi přijde, že můžu být blízko lidem a zároveň přinášet otevřenost do mezinárodních souvislostí.

Nežiju z historie. Žiju současností a chci se dívat do budoucna. Pavel Fischer

Když jste oznamoval záměr kandidovat do Senátu, mluvil jste o obraně demokracie. Zároveň jste úzce spojen s érou Václava Havla, která je dodnes prezentována heslem „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí”. Nejsou taková hesla a slova o obraně demokracie už dnes překonaná a vyčerpaná?

Nežiju z historie. Žiju současností a chci se dívat do budoucna. Mě trápí, když slyším například Miloše Zemana, který tolik mluví o historii, třeba když byl na sjezdu ČSSD, tak se díval pořád dozadu. Ale zdá se mi, že dívat se pouze do zpětného zrcátka znamená, že se buď ani nerozjedeme, nebo že nabouráme.

Vím, že způsob, jakým jsem do toho všeho vstoupil, lidi oslovil a zaujal. Spousta komentátorů mi říkala, že nejsem známý, že mi to tam nikdo nedá a že jen štěpím hlasy. Nakonec se ale ukázalo, že jsem získal podporu napříč politickými stranami. Získal jsem i některé, kteří šli potom volit Miloše Zemana.

To víte jak?

S některými dodnes vedu dialog a setkávám se s nimi.

Takže lidé podle vás nejsou alergičtí na slova Havel, demokracie, pravda a láska?

Nejsou. Jinak bych tady dneska nebyl. Mě za ty krátké tři měsíce, kdy jsem vedl kampaň, nakonec podpořilo 500 tisíc lidí, to není úplně špatné.

Ale zdá se, že lidem stačí jednoduchá hesla jako „Čau lidi”, „makat a neblábolit” a přímá rétorika Andreje Babiše, který tím získal 30 procent voličů a vyhrál volby.



Já myslím, že jim to nestačí. Ale nejsem komentátor, já chci být aktér.

Ještě ve vztahu k hnutí ANO. Vláda Andreje Babiše v demisi nyní připravuje změnu služebního zákona, kterou kritizujete. Co vám na tom vadí?



Profesionální státní správa je absolutní nezbytností a je podmínkou úspěchu země pro mezinárodní konkurenci. K čemu nám bude, že budeme mít novou vládu, když úřady nebudou fungovat nebo když nebudou mezi sebou spolupracovat. Slušný služební zákon jsme měli mít už před dvaceti lety.

Pravidla jsou pro každého stejná a jsou ku prospěchu všech, ne jen těch, kteří jsou zrovna u moci. Pavel Fischer

Ten podle vás ještě nemáme?

Dvacet let jsme řečnili o tom, jak by to mělo vypadat. Když se přijal, tak se vzápětí porušil. Byli tam lidé, kteří některé z těch náměstků rovnou začali brát na kandidátní listiny do voleb. Čímž popřeli, že má být státní správa oddělená, profesionální, nepartajní a oddělená od cyklu voleb.

Máme ale i politické náměstky.

Ano, pak jsme tedy připustili institut politických náměstků. Sám Miloš Zeman ho zkritizoval a teď říká ČSSD, že by se o ně měla ucházet. Tohle mně vadí. Veletoče, které udělala tato vláda bez důvěry s úředníky ve funkcích, kdy některé propustila často v rozporu se zákonem. Musíme respektovat nejen literu zákona, ale také ducha a ten znamená, že prostě pravidla jsou pro každého stejná a že jsou ku prospěchu všech, ne jen těch, kteří jsou zrovna u moci.