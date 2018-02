„Pokud jsem to správně pochopil, tak prezident by chtěl, aby do prázdnin měla vláda důvěru. Poté by pravděpodobně nemusel být tak shovívavý,” řekl po schůzce se Zemanem předseda KSČM Vojtěch Filip.

Filip zároveň reagoval na středeční schůzku vedení sociální demokracie s Andrejem Babišem. „Očekávám, že ČSSD začne jednat, aby pomohli projednávat ty typicky levicové projekty, ať už jde o růst minimální mzdy, nebo naplnění státního fondu rozvoje bydlení. Vidím tady posílenou pozici, pokud by ČSSD začala vyjednávat programové věci,” komentoval jednání.

O zavedení sektorové daně nebo progresivního zdanění jako hlavních prioritách po první schůzce hnutí ANO s ČSSD hovořil i její nový předseda Jan Hamáček. [celá zpráva]

Je to právě možná koaliční spolupráce hnutí ANO a ČSSD s tolerancí KSČM, která se v této chvíli zdá jako jedna z variant budoucí vlády, ačkoliv Babiš se netají tím, že tolerance ze strany KSČM není jeho preferovanou variantou. [celá zpráva]

Vojtěcha Filipa to však vzhledem ke sporům o programu nijak nepřekvapuje.

Dílčí shody s ANO jsou



Filip po jednání s prezidentem také řekl, že Zeman komunistům nic nedoporučil. Zároveň dodal, že prezidenta společně s předsedou poslanců KSČM Pavlem Kováčikem informoval o dosavadním průběhu jednání s hnutím ANO. Jistá míra shody se podle něj objevuje v sociálních otázkách, otázce referenda nebo v problematice vodních zdrojů.

„Nedospěli jsme k zásadním shodám v otázce daňového systému a také jsme řekli, jakým způsobem vyjednáváme v otázce zahraničněpolitických priorit vlády, kde s hnutím ANO také nemáme shodu,” dodal Filip.

Filip zároveň uvedl, že Miloš Zeman přislíbil účast na dubnovém sjezdu strany, kde jim možná dá nějaké doporučení, jak postupovat dál, pokud do té doby nebude vláda ustanovena. Stejně tak učinil i na nedávném sjezdu ČSSD. [celá zpráva]