Vrácení peněz CEP přikázal Vrchní soud v Praze, který loni v červnu pravomocně konstatoval, že Klausovo sdružení bylo před ostatními věřiteli zvýhodněno.

Věřiteli, kteří přišli o stamilióny korun, jsou třeba pražské radnice 6, 10 a 13 nebo město Sokolov a Lázně Bohdaneč. Bezcenné dluhopisy Via Chemu instituce nakoupily přes již neexistujícího obchodníka s cennými papíry Key Investments. Tři manažeři této firmy dostali v prosinci 2016 nepravomocné tresty od tří do pěti let vězení za porušení povinností při správě cizího majetku, odvolali se k vrchnímu soudu.

Řada věřitelů už peníze na rozdíl od CEP nikdy neviděla. Via Chem dluží zhruba 1,6 miliardy, jenže majetek nepřesahuje 800 miliónů. Přímo Via Chemu se týká případ, ve kterém policie stíhá 14 lidí kvůli údajným machinacím s insolvencemi, je mezi nimi finančník Petr Sisák nebo advokát Ivo Hala.

Dočasné, věří právníci

„CEP samozřejmě respektuje pravomocná rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích a Vrchního soudu v Praze, a proto v souladu s nimi uhradilo všechny platební povinnosti,“ sdělil v úterý Právu právní zástupce CEP Miroslav Zamiška.

Kromě 400 tisíc se jednalo o 35,7 tisíce za náklady soudního řízení a soudní poplatek 2000 korun. „To však nic nemění na tom, že CEP s těmito rozhodnutími nesouhlasí, a proto podalo proti těmto rozhodnutím dovolání k Nejvyššímu soudu,“ dodal advokát.

Klausovu centru se podařilo získat peníze v dubnu 2013 na základě dohody s tehdejším vedením firmy. CEP nejdřív nakoupil čtyři dluhopisy Via Chemu po sto tisících korunách, firma je pak odkoupila zpět za plnou cenu. Pokud by k tomu došlo až při insolvenci, sdružení by podle žalobce mělo nárok pouze na čtvrtinu.

Sdružení podle soudu získalo dluhopisy necelý rok předtím, než Via Chem podal počátkem roku 2014 návrh na svou insolvenci. Klausova instituce tak byla podle soudu proti zbylým věřitelům zvýhodněná.

„Soud vzal za prokázané, že smlouvu o zpětném odkupu dluhopisů dlužník uzavřel v době, kdy již byl ve stavu úpadku,“ napsal soudce vrchního soudu Jiří Goldstein v pravomocném rozhodnutí, které má Právo k dispozici. V době uzavření sporné smlouvy měl Via Chem podle soudu závazky z vlastních dluhopisů vůči celkem 45 věřitelům za více než jednu miliardu korun.

O dovolání podaném loni v září Nejvyšší soud zatím nerozhodl. „Pokud jde o případné další kroky, tyto budeme s klientem konzultovat v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu,“ dodal Zamiška.

Námitky centra se vztahují hlavně k detailům v zákoně, text dovolání je k dispozici na webu insolvenčního rejstříku. Soudy se prý nevypořádaly s námitkami Klausova sdružení a navrhuje nové projednání věci.

Nástupcem sdružení CEP, které Klaus založil v roce 1998, je Institut Václava Klause (IVK). Jeho mluvčí Petr Macinka Právu rovněž sdělil, že platbu považuje po pravomocném rozhodnutí z loňského června za vyřízenou. Právníci IVK podle Macinky věří, že peníze budou uloženy v majetku Via Chemu dočasně, protože je ve hře právě zmíněné dovolání.