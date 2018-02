Babiš s vicepremiérem Richardem Brabcem (ANO) v úterý ve Strakově akademii jednali s představiteli SPD a KSČM.

„U SPD přetrvává zásadní rozpor ohledně referenda, nechceme vystoupení z EU nebo NATO, jsme zásadně proti. U SPD jsme ve fázi, kdy ty týmy už nemají potřebu vyjednávat,“ zhodnotil Babiš.

„U KSČM jednání expertů budou pokračovat. Jejich zahraniční politika nám je ale vzdálená,“ uvedl. Dodal, že s komunisty se ANO shodne například na zvyšování důchodů či zvyšování mezd.

Bude to první nástřel, kde se dozvíme, jak to s námi ČSSD myslí Andrej Babiš

Znovu odmítl, že by šel s těmito stranami do vlády. Toleranci od KSČM či SPD Babiš nevylučuje, podle něj se však nejedná o volbu číslo jedna. „Samozřejmě to nejsou naše preferované varianty. Máme jednání s ČSSD, mám jednání s panem Fialou, ve čtvrtek máme jednání se STAN,“ zdůraznil premiér.

S novým vedením soc. dem. Janem Hamáčkem a Jiřím Zimolou se Babiš sejde ve středu. ČSSD se chce zeptat, zda by vládla s ANO. Bude to první nástřel, kde se dozvíme, jak to s námi ČSSD myslí a jaké jsou jejich představy,“ řekl Babiš.

„Zeptáme se ČSSD, jestli s námi chtějí jít do vlády. Pokud bude odpověď ne, tak se zeptáme, jestli by tolerovali naši vládu. Pokud ano, tak se zeptáme, za jakých podmínek. Podle toho se bude odvíjet další jednání,“ doplnil šéf ANO.

Babiš: Jen já, jen já



Sjezd ČSSD se v neděli usnesl na tom, že vedení strany má vyjednávat s ANO o vládě. Jednou z podmínek však je, aby v kabinetu neseděla trestně stíhaná osoba. Babiš však ustoupit odmítá.

„Jediný kandidát na premiéra za hnutí ANO jsem já. Buď dělají marketing, nebo ať se to snaží pochopit,“ prohlásil Babiš. Stejnou podmínku jako soc. dem. mají také lidovci i hnutí STAN.