„Shodli jsme se, že vezmeme návrh, který nachystalo ministerstvo dopravy, a budeme ho nadále upravovat. Většina stran řekla, že chce jít směrem ke zrovnoprávnění všech služeb v taxislužbě,“ uvedl Ťok.

„Byla zcela jednoznačně vůle všech, abychom problém vyřešili komplexněji a snažili se ho vyřešit dostatečně rychle než dělat krátkou restriktivní novelu ve zrychleném řízení a pak se k tomu vracet,“ dodal ministr.

Taxikáři protestují kvůli sdíleným službám typu Uber. Podle nich se totiž jedná o nekalou konkurenci, která jim bere zákazníky.

Video

Protest taxikářů v Praze (záznam z 12. února). Zdroj: Novinky

Strany by se měly znovu sejít za dva týdny a představit konkrétní body, které by měla novela obsahovat. Podle Pirátů je například nesmysl pořád provádět zkoušky taxikářů z místopisu.

„Některá pravidla jsou zastaralá. V době, kdy se používají navigace a různé aplikace, nemusí být vyžadována zkouška z místopisu,“ poznamenal místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Taxislužby by měly mít možnost využívat současné mobilní platformy a všichni řidiči by měli ze svých výdělků odvádět daně. Podle Michálka by novela mohla být schválena do roka.