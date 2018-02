„Je to náš dlouholetý programový záměr, který jsme i na čas prosadili,“ sdělil Novinkám šéf KSČM Vojtěch Filip.

„SPD podpoří takovou změnu, aby první tři dny nemocenské platil stát, nikoliv zaměstnavatel, jak navrhuje ČSSD,” uvedl k záměru ČSSD předseda SPD Tomio Okamura.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová připustila, že nynější úprava představuje „velký problém”, neboť řada lidí chodí navzdory nemoci do zaměstnání. Piráti jsou podle ní proto připraveni jednat o změně, která by mohla nynější úpravu zrušit, případně umožnila spojit karenční dobu s možností čerpat tzv. sick days (placené zdravotní volno).

Pokud pan Hamáček považuje za hlavní problém země karenční dobu, neberu mu to předseda ODS Petr Fiala

V kombinaci se sick days považuje stávající karenční dobu za funkční opatření předseda lidovců Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Nerušit, tvrdí pravice



Zcela rozdílně se Hamáčkově záměru staví ODS a TOP 09. „Trochu mě překvapuje, že pan předseda Hamáček hodlá (zatím z opozice) rušit něco, na co měla ČSSD ve vládě čtyři roky a nepodařilo se jí to. Pokud pan Hamáček považuje za hlavní problém země karenční dobu, neberu mu to, ale ODS samozřejmě tuto snahu nepodpoří,” připomněl šéf ODS Petr Fiala vládní angažmá ČSSD v minulém volebním období.

„ODS má jiné priority - například rušení byrokratických překážek, které minulá vláda zavedla,“ dodal Fiala.

Stejně odmítavě vnímá Hamáčkův záměr TOP 09. „Tento návrh nepodpoříme,“ shrnul postoj předseda Jiří Pospíšil, který připomněl, že jeho strana zavedení karenční doby v minulosti spoluprosadila.

„Myslíme si, že peníze z nemocenského pojištění mají být určeny pro pacienty, kteří jsou střednědobě nebo dlouhodobě nemocní. Nejde tedy o případy, kdy někdo zůstane doma jeden či dva dny z důvodu drobných zdravotních potíží,“ dodal.

Hnutí STAN je podle předsedy Petra Gazdíka připraveno o případném návrhu na zrušení karenční doby diskutovat. „Za sebe musím říct, že bych ho nepodpořil,“ uvedl Gazdík.

Předsedkyně sociálního výboru Radka Maxová (ANO) Novinkám sdělila, že hnutí se podrobně zrušením karenční doby ještě nezabývalo. „Pokud bychom měli rušit karenční dobu, musela by být shoda v rámci tripartity. Bez důkladné analýzy dopadů zavedení karenční doby a dohody se zaměstnavateli bychom karenční dobu měnit neměli,” napsala v SMS zprávě.