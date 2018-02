„Bavili jsme se o jídle a trochu i té politiky,” řekl odlehčeně Babiš na tiskové konferenci. Dodal, že mu Zeman oznámil, že se s ním chtějí setkat vybraní zástupci jednotlivých stran.

Průhonice, právě teď! Pan premiér se svojí chotí pozvali pana prezidenta a jeho paní na večeři do restaurace Paloma. pic.twitter.com/wvUaKWYydm— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. února 2018

Usnesení sjezdu o tom, že ČSSD bude s ANO jednat o vládě za podmínek, že bude do čela kabinetu jmenován někdo jiný než Andrej Babiš a že ve vládě nebude hnutí SPD, Babiš komentovat nechtěl.

„Uvidíme, rád si to vyslechnu osobně. Lidé dobře ví, že jsem jediný kandidát na premiéra,“ řekl premiér v demisi Andrej Babiš a zopakoval, že osobně preferuje menšinovou vládu. ČSSD nabízí účast ve vládě, a to podle něj stačí.

Andrej Babiš na tiskové konferenci po večeři s prezidentským párem v Průhonicích u Prahy

Babiš: Chovanec je to nejhorší, co se u nás vyskytlo



Novému předsedovi ČSSD pogratuloval a řekl, že se těší na spolupráci. Naopak zkritizoval spolupráci s předchozím statutárním místopředsedou strany a zároveň s neúspěšným kandidátem na předsedu Milanem Chovancem.

„Pro mě jednání s panem Chovancem bylo nepřijatelné. Je to to nejhorší, co se u nás vyskytlo. Zneužíval pode mě svou funkci,“ řekl na jeho adresu Babiš.

Zeman se tiskové konference neúčastnil, hned po opuštění restaurace zamával novinářům, nasedl do připraveného vozu a odjel.

Prezident Miloš Zeman v neděli večer povečeřel v Průhonicích u Prahy společně se svou manželkou Ivanou a premiérem Adrejem Babišem a jeho ženou Monikou Babišovou.

Zeman radil ČSSD jednat s ANO



V neděli dopoledne však prezident vystoupil na sjezdu ČSSD. „Suchá je skýva opozice. A já bych dodal, že ta skýva není ani posolená,“ prohlásil Zeman v neděli dopoledne na sjezdu sociálních demokratů v Hradci Králové.

„Ti, kteří vás budou vyzývat, abyste odešli do opozice, tak vás budou vyzývat, abyste nic nedělali, abyste nepracovali ani pro tuto republiku, ani pro soc. dem. Těch vašich ubohých patnáct poslanců se smíchá do podivného koktejlu s ostatními poslanci,“ řekl a dodal, že strana by měla jednat s hnutím ANO a nechtít ministerstva, le náměstky ministrů a odborníky. [celá zpráva]

Hamáček spolupráci s Babišem nevylučuje

Vládní spolupráci s ČSSD se nebrání ani Andrej Babiš. Sám si však chtěl počkat na výsledky sjezdu. Na něm byl krátce před 18. hodinou zvolen novým předsedou strany její dosavadní místopředseda Jan Hamáček. [celá zpráva]

Ten již v minulosti nevyloučil, že by strana pod jeho vedením do koalice s hnutím ANO šla. Je to podle něj lepší varianta než předčasné volby. Zároveň ale připouští, že problém je trestní stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo. [celá zpráva]

Premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou na večeři s prezidentským párem v Průhonicích u Prahy.

Na sjezdu Hamáček prohlásil, že hnutí ANO vytunelovalo program ČSSD. Strana by ale i přesto měla podle něj o účasti ve vládě jednat. „Když budeme v opozici, budeme tam s Kalouskem a Fialou,” zdůraznil.

Hnutí ANO má na příští týden kvůli vyjednávání o vládě naplánované schůzky s ODS a hnutí STAN. Od Starostů bude chtít Babiš slyšet, proč mají problém s jeho osobou jako premiérem, když trestnímu stíhání čelí i jejich liberecký hejtman Martin Půta. Do konce února podle Babiše o nové vládě jasno nebude.