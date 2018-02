Mezi oblíbené čínské zvyky patří pouštění lampionů, kterými lidé vždy vyjadřovali přání dobrého života. U výrobce Ku Čchuan-ťinga je možné si takový lampion vyrobit. K vidění je také kaligrafie, tušová malba, uzlíkování nebo čajový obřad.

„Oslava je primárně určená pro české návštěvníky, pro obyvatele hlavního města, případně pro turisty, ale samozřejmě i pro zde žijící čínskou komunitu,“ řekl Novinkám viceprezident Smíšené česko-čínské komory Petr Mrhálek s tím, že Češi si čínskou kulturu velmi oblíbili. Kromě samotné kultury mají rádi i gastronomii.

Kromě tanečních či hudebních vystoupení je na místě k dispozici i kurz kaligrafie.

FOTO: Novinky

Mezi mnoha Číňany žijícími v ČR je už 25 let i Fang Chaj-ťiang. „Je to tu krásné, žiju tu rád. Původně jsem tu chtěl být jen chvíli, v Číně jsem se učil už česky, ale zůstal jsem tu i po škole,“ usmívá se majitel dopravní společnosti.

Podle něj Číňané vždycky slaví svůj nový rok, ať žijí kdekoliv, ale díky snaze ministerstva kultury a aktivit Smíšené česko-čínské komory to má v Česku mnohem lepší atmosféru.

Kalendář

„Číňané dneska už používají náš gregoriánský kalendář, ale dodnes i tradiční, který je kombinací solárního a lunárního kalendáře. Svátky v tomto kalendáři jsou pohyblivé, proto oslava nového roku připadá pokaždé na jinou dobu, většinou je to konec ledna až konec února,“ vysvětlila sinoložka Helena Heroldová.

Kohouta letos střídá zemský pes.

FOTO: Novinky

Letos podle lunárního kalendáře čínský nový rok připadá na pátek 16. února, kdy zemský pes, který je považován za spravedlivého, společenského a loajálního, vystřídá vládnoucího kohouta. Rok psa by neměl přinášet konflikty a měl by být ve znamení spolupráce. Pes bude vládnout do 4. února příštího roku, kdy jej vystřídá vepř.

Poprvé se oslavy čínského nového roku uskutečnily v Praze v roce 2015 na Staroměstském náměstí.