Zvláště potřebné by takové opatření bylo pro ty zimní dny, kdy se na vozovce tvoří souvislá vrstva ledu nebo se rozpoutá sněhová vánice.

„Spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic bychom měli vytvořit krizový plán, co v takových situacích dělat. Inspirovat se příkladem Slovenska, kde se za kalamity zakazuje průjezd kamiónů státní hranicí nebo jsou odváděny do odstavného pruhu,“ uvedl Ťok.

Silniční správa by také podle ministra měla plně využívat možností, které dává platná legislativa. Pružně používat mobilní dopravní značky, které by omezily či zakázaly na nejrizikovějších úsecích nákladním vozidlům předjíždět.

Omezení by prospělo



To, že by přitvrzení silničních pravidel prospělo, ukázala například úterní nehoda dvou nákladních vozidel, která na celé dopoledne uzavřela u Mohelnice dálnici D35 ve směru na Olomouc. Havarovaná vozidla zde zablokovala oba jízdní pruhy na několik hodin.

Chování řidičů kamiónů policie dostatečně nekontroluje. Není přitom výjimkou, že na dálnicích překračují pro ně maximálně povolenou osmdesátikilometrovou rychlost. Ministr dopravy Dan Ťok

K dramatickým situacím nedochází jen na dálnicích. Například 7. února se na silnici první třídy mezi Valticemi a Břeclaví střetl kamión s osobním autem. Řidič kamiónu se na zasněžené vozovce dostal do smyku. Vyjel do její levé poloviny a odhodil protijedoucí Ford Focus do příkopu.

Podle policejní statistiky zavinili loni řidiči nákladních vozidel v ČR celkem 11 811 nehod, při nichž zahynulo 74 lidí.

Pokusy tu už byly



Prosadit alespoň na dálnicích pro kamióny zákaz předjíždění však není nijak snadnou záležitostí. O takový plošný zákaz se v roce 2010 marně pokusila skupina senátorů, která navrhla znemožnit kamiónům předjíždění v dopravních špičkách na dvouproudových dálnicích a rychlostních komunikacích.

Podobně v roce 2016 neuspěli se svými návrhy tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Musíme s tím něco dělat, vždyť je strašné, co zvláště řidiči zahraničních kamiónů na dálnicích předvádějí,“ prohlásil tehdy Chovanec.

A Stanjura zdůrazňoval: „Vzájemné zdlouhavé předjíždění na dálnicích musí skončit. Jde o velmi nebezpečný manévr, který brání plynulé jízdě ostatních vozidel.“

Proti plošnému zákazu se tehdy podstavilo ministerstvo dopravy, které argumentovalo tím, že by to zcela zablokovalo jeden jízdní pruh a vytvořila by se v něm souvislá šňůra kamiónů.

Ministr změnil názor

Neuplynuly ani dva roky a Ťok přece jen změnil svůj původně odmítavý názor. Jeho obavy, že zákaz předjíždění vyvolá ostré protesty silničních dopravců, jsou ovšem oprávněné.

Podle dopravců by dopravě nejvíce prospělo, kdyby politici upustili od populistických výpadů proti nákladním vozidlům a své síly věnovali dobudování silniční infrastruktury a odstavných ploch pro kamióny, jichž se nedostává.

Dopravci se však s ministrem dopravy shodují v tom, že více by měla konat policie, která je v silničním provozu málo viditelná.

„Chování řidičů kamiónů policie dostatečně nekontroluje. Není přitom výjimkou, že na dálnicích překračují pro ně maximálně povolenou osmdesátikilometrovou rychlost. Zdlouhavě předjíždějí, za volantem telefonují, svačí, místo aby se plně soustředili na jízdu,“ upozorňuje Ťok, který Právo ujistil, že to s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (za ANO) probere.