Šéf ČRo René Zavoral označil na jednání rozhlasové rady reportáž za účelovou (za což se později omluvil), ale stále trvá na tom, že reportáž nebyla kvalitně připravena, pokud jde o její formu. Na dvě stovky zaměstnanců rozhlasu v protestním dopise postoj svého šéfa kritizovaly, považovali ho za znehodnocení práce ČRo. Stanovisko ke sporu má sdělit počátkem března rozhlasová Etická komise.

„Byl to běžný pracovní a názorový spor,” uvedl Zavoral na jednání senátní komise. Situace se podle něj uklidnila po prohlášení, ve kterém odvolal své výroky o účelovosti reportáže. Kroupa zpochybňování své redakční práce odmítl. Upozornil, že reportáž před odvysíláním prošla standardní schvalovací procedurou. Situace má podle něj řešení uvnitř rozhlasu, třeba tím, že se oddělí manažerské a žurnalistické vedení ČRo.

Senátoři z komise se shodli na tom, že veřejnoprávní rozhlas by měl fungovat bezchybně a podávat objektivní ověřené informace. Pnutí by se mělo uklidnit, aby nepřerostlo v „neřešitelnou situaci, která by všem zaměstnancům Českého rozhlasu znemožňovala provádět kvalitní práci", citovala z usnesení komise předsedkyně Daniela Filipiová (ODS).

Senátorka ČSSD Eva Syková nechce, aby média suplovala práci policie. Doporučila, aby investigativní reportáže v rozhlase byly zřetelně odděleny podobně jako v České televizi. Renata Chmelová (KDU-ČSL) uvedla, že v kauze pochybil Zavoral svou kritikou. Václav Chaloupek z klubu STAN varoval před tlakem ANO, KSČM a SPD na veřejnoprávní média, stížnost Agrofertu byla podle něj „jednou ze zkoušek odolnosti".