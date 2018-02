Souhrn exekucí sleduje projekt Mapa exekucí, který připravila Otevřená společnost.

„Počet osob v exekuci narostl za rok o 3,4 procenta, přestože máme rekordně nízkou nezaměstnanost a rostou mzdy. Ani vyšší platy a to, že lidé mají zaměstnání, jim nepomůžou se z dluhové pasti dostat. Neustále platí jen úroky a sankce," uvedl autor mapy Radek Hábl.

Polovina jsou dluhy do 10 000 Kč



Polovina lidí přitom dluží méně než 10 000 korun. Podle Hábla většinu vymáhané sumy činí hlavně náklady. Průměrná jistina dosahuje 65 000 korun.

Tři a více exekucí má téměř půl miliónu lidí. Celkem 151 000 osob nad 15 let má přes deset exekucí. Je to asi 10 000 lidí mezi 18 a 29 lety a asi 6000 seniorů nad 65 let. Podle Hábla je 90 procent exekucí nevymahatelných.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) již dříve navrhoval, aby platilo pravidlo jeden dlužník, jeden exekutor. Chtěl rovněž odstranit bariéru vedoucí k oddlužení, podle níž má být dlužník do pěti let schopen uhradit třicet procent dluhů. Podle Pelikána by měl mít možnost do oddlužení vstoupit každý, nehledě na výši dluhů.

Mnoho lidí totiž dluží částky v takové výši, že za současného systému je zcela nereálné, že by své závazky mohli splatit.