„My jsme se dohodli na předsednictvu, že primárním cílem je, aby sjezd navolil vedení a aby se přerušil a pokračoval pravděpodobně v květnu s tím, že nové vedení strany dostane mantinely k vyjednávání o povolebním uspořádání,“ informoval po jednání předsednictva statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec.

Ten bude na sjezdu kandidovat na předsedu strany proti místopředsedovi Janu Hamáčkovi, předsedovi jihočeské ČSSD Jiřímu Zimolovi a dalším.

„V otázce médií sjezd bude otevřen pro vystoupení prezidenta a všech kandidátských projevů na předsedu, jinak bude uzavřen, je to návrh pro ÚVV, ten bude finální, až ho schválí ÚVV,“ dodal Chovanec.

Jednání předsednictva ČSSD v Praze.

FOTO: Karolina Brodníčková, Právo

Na otázku, zda budou delegáti sjezdu tzv. prát špinavé prádlo a rozebírat volební porážku v říjnových volbách do Sněmovny, odpověděl: „My chceme primárně řešit sami sebe a jak znám, jak to vždycky chodí, tak stejně novináři ty informace mít budou - primární je volba předsedy, statutárního místopředsedy, místopředsedů a nějaký mantinel pro vedení, aby vyjednávalo o případné vládě.“

Vyhrocené jednání

Podle Chovance bude sjezdem hýbat otázka, zda se má soc. dem. účastnit vlády. „Já jsem zastáncem, aby tu finální podobu, ať už bude zvolen koncept do vlády jít nebo nejít, tak aby o té finální podobě rozhodoval sjezd v květnu, ten by mohl zvolit jednoho místopředsedu, pokud se to nezdaří, věnovat se stanovám, programu pro lid, ne sami sobě ale programu pro lidi,“ dodal Chovanec.

Jednání předsednictva bylo podle informací Práva plné emocí a došlo i na hádku. O ní však nechtěli účastníci jednání příliš hovořit. Týkat se však měla ústeckého poslance Jaroslava Foldyny. „Jsou určité osobní záležitosti, osočování, slova, která nebudu tolerovat. Tak jsem tomu člověku řekl, že to nebudu tolerovat a byl jsem připraven to řešit tak, aby to pochopil i on,“ podotkl Foldyna.

Sám Foldyna je proti tomu, aby byl sjezd skrytý zrakům veřejnosti. „Já vždy hlasuji pro to, aby bylo otevřené jednání. Protože zavřené jednání evokuje, že se tam děje něco, co lidé nemají vidět. Pak se to přenáší ven jinými způsoby, které nemusí být tak objektivní,“ řekl.