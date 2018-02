Je třeba nastavit limity toho, co se ve společnosti neříká, míní právnička

Kontroverzní výroky poslanců Tomia Okamury a Miloslava Roznera ze strany SPD na adresu koncentračního tábora v Letech na Písecku by se mohly stát rozbuškou k veřejné debatě o tom, kde končí hranice tolerance zákona k projevům podobného typu. Myslí si to právnička a ředitelka neziskové organizace In Iustitia Klára Kalibová.