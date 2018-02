V prezidentské kampani jste podpořil Miloše Zemana, ale doporučil jste mu, že by se měl zbavit svého kancléře Mynáře a poradce Nejedlého. Je pravda, že vám to prezident později vyčetl?

Ne. Měl jsem nějakou připomínku před druhým kolem, prezident se k tomu vyjádřil a tím to skončilo.

Poškodilo to vaše vztahy?

Z mé strany určitě ne. Myslel jsem to v dobrém. Prezidenta jsem ostatně obhajoval v Evropě, kde tamní média jen kopírovala útoky těch českých, hlavně Bakalových za účasti České televize. V Bruselu jsem vysvětloval, že když prezident bojuje za ekonomické zájmy našich firem v Číně a Rusku, tak to neznamená, že táhne naši zemi na Východ.

Copak někdo vyčítá francouzskému prezidentovi Macronovi, že prodal airbusy Číně, nebo evropským firmám, že se podílejí na stavbě ruského plynovodu? Proti panu prezidentovi se vedla bezostyšná flagrantní megakampaň.

Lidé si spojili, že Zeman se rovná premiér Babiš a Drahoš se rovná premiér Fiala

Myslíte, že prezident zdravotně zvládne dalších pět let?

Doufám, že ano. Kampaň byla náročná, ale jsem přesvědčen, že když si teď odpočine, tak zase bude normálně fungovat. Útoky některých lidí na jeho zdravotní stav během kampaně byla sprosťárna. Takové podpásovky by se používat neměly, protože každý z nás může onemocnět.

Pan prezident ukázal, že mu hlava skvěle funguje, a opravdu nemůže za to, že má nemocné nohy. U nás má zdravotní hendikep 1,2 miliónu lidí a nebylo fér, že na něj odpůrci vytahovali zdraví. Proto je cenné, že občané mají vlastní rozum a volili podle sebe, ne podle médií.

Ostatně když prezident vyhrál volby, tak mi přišly stovky gratulačních mailů, jako bych sám kandidoval. Myslím, že si lidé spojili, že vítězství Zemana se rovná premiér Babiš a vítězství Drahoše se rovná premiér Fiala.

Jste si tím jist? Je po kampani a Zeman vás teď už nepotřebuje, naopak vám může znepříjemňovat sestavování druhé vlády, případně do ní může mluvit.

Vím, že se vyrojily takové spekulace, ale nevěřím tomu. Myslím, že pan prezident splní slovo a že mě jmenuje i podruhé, veřejně to několikrát slíbil. Věřím mu. A do vlády mi nemluvil předtím, tak proč by to dělal teď? To jsou jen takové spekulace.

Navíc si poměřte, co naše vláda od 14. prosince udělala. Sám jsem potkal víc zahraničních politiků než můj předchůdce za čtyři roky. Makáme od rána do večera.

Mě by spíš zajímalo, kdy začnete makat s důvěrou Sněmovny.

S důvěrou, nebo bez důvěry, makat budeme stejně. Nevidím v tom rozdíl. Hlavně si myslím, že nám lidé věří, a to je ta podstatná důvěra. Občané vidí, že konečně někdo bojuje za zájmy ČR.

Takže chcete vládnout bez důvěry za podpory prezidenta jako Jiří Rusnok?

V žádném případě. Chceme vládnout s důvěrou celé čtyři roky. Snad stihneme podporu kabinetu vyjednat do konce února a potom bychom požádali o důvěru. Ale to nezáleží na mně. Topolánek vládl v demisi tři měsíce, podle takových propočtů by to tedy bylo někdy do května. Ale když se nedomluvíme, tak možná jediným řešením budou předčasné volby.

Co ta změna názoru? Sám jste říkal, že předčasné volby nechcete.

Nechci je, ale když na druhé straně není žádná rozumná odezva, není tam nic, jen Antibabiš… Na co lidé volili strany, které neřeší nic jiného než Babiše, Čapí hnízdo a nechtějí nic tvořit? Když se nedohodneme, tak je to poslední varianta, ale vždycky je to možné. Třeba na podzim zároveň s komunálními a senátními volbami.

Jak toho chcete dosáhnout? Proti předčasným volbám se staví Zeman a 120 hlasů na rozpuštění Sněmovny těžko seženete. Zvlášť v situaci, kdy si partaje lížou rány po podzimní kampani a pro některé by to mohla být konečná ve vysoké politice.

Pan prezident to odmítl a sám také říkám, že předčasné volby nechci. Pokud ale vládu nedomluvíme, tak těžko říct, co se stane.

Preferujeme menšinovou vládu ANO tolerovanou na programových průnicích

Myslíte si, že se domluvíte se soc. dem., i když si za předsedu zvolí Milana Chovance, se kterým odmítáte jít do vlády a on odmítá jít do vlády s trestně stíhaným člověkem?

Já nebudu s ním, on nechce se mnou. Tak fajn. Hlavně nechápu, proč tam Chovanec ještě je. Být jím, tak bych dávno rezignoval, kdybych dovedl ČSSD společně se Sobotkou a Zaorálkem do totální katastrofy, jako to udělal on. Všichni tři měli jít do privátní sféry, a ne se nechávat dál živit z peněz daňových poplatníků.

Platí, že i druhou vládu byste chtěl mít jednobarevnou menšinovou?

Samozřejmě že to platí. Bylo by nejlepší, kdybychom našli strany, které nás budou tolerovat, a my bychom mohli fungovat tak efektivně jako nyní. To je určitě preferovaná varianta. Pevně doufám, že si to tradiční strany rozmyslí a že by nás mohly za nějaké programové ústupky tolerovat.

Preferujeme menšinovou vládu tolerovanou na základě programových průniků, která by byla orámovaná dohodou, na jejímž základě bychom získali důvěru výměnou právě za prosazení určitých zákonů.

Jelikož ostatní strany nechtějí s vámi do vlády, tak s kým kromě soc. dem., KSČM a okamurovců počítáte?

Než bude sjezd ČSSD, tak budeme dále vyjednávat s KSČM a SPD a zkusíme možná oslovit i jiné strany, jestli náhodou nezměnily po prezidentské volbě názor.

Bavil jsem se s některými zástupci STAN, kteří mají jiný pohled než jejich předsednictvo, a nebyli by proti toleranci za nějakých programových podmínek. Možná i někteří členové ODS a ČSSD by mohli změnit názor. S TOP 09 a Piráty je marné mluvit, zvlášť Piráti s námi nechtějí vůbec jednat, jen štěkají a kritizují. Nemají seriózní zájem něco tvořit, ale jen bořit.

Všichni říkají, že s Babišem nikdo ve světě nebude jednat, a představte si, že jednají a nemají se mnou problém. Předseda Evropské komise Juncker, premiéři Itálie, Lucemburska, Portugalska, Estonska, Finska, Bulharska, zemí V4, vyjednavač pro brexit Barnier, čeká mě jednání s rakouským kancléřem.

Jste sice samá cesta, ale co jste v Evropě dojednal, když se EU svých migračních kvót podle všeho vzdát nehodlá?

O tom, že jsou pro nás kvóty naprosto nepřijatelné, jsem mluvil s celou řadou politiků. Nechceme, aby nám někdo jiný určoval, kdo u nás má žít. O tom si musíme rozhodovat sami. A musíme získávat další a další spojence pro náš postoj, abychom v případě, že by se zase objevila tendence nás přehlasovat, jich měli dost na blokační menšinu. Já v Evropě bojuji za české zájmy.

Že bych já kývl na kvóty? Vyloučeno. Neexistuje

A když nás ostatní země přehlasují, jako tomu bylo minule, co pak?

Po tom všem si to nedovedu představit. I předseda Evropské rady Tusk veřejně říká, že kvóty jsou neefektivní a EU rozdělují.

Jsme solidární a jsme ochotni dávat peníze na boj proti nelegální migraci, posílat naše policisty chránit hranice jiných zemí, musíme aktivně bránit evropský kontinent a vnější hranice. Chceme ale pomáhat mimo ČR. Jediným vyřešením migrace je její zastavení.

Když může EU být solidární vůči Irsku kvůli brexitu, tak stejně tak by měla být solidární, pokud jde o migraci u zemí střední a východní Evropy.

Bojové řeči člověk slyší od spousty politiků, ale když přijde na lámání chleba, tak v Evropě sklapnou podpatky. Jak lidé mohou vědět, že neuděláte totéž?

Že bych já kývl na kvóty? Vyloučeno. Neexistuje. Pamatuji si, jak Financial Times psaly, že Babiš jako ministr financí kvůli reverse charge (povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění má příjemce – pozn. red.), vydírá ostatní členské státy, když jsem prosazoval jediný český legislativní návrh v EU. Byl jsem na to pyšný, protože jsem bojoval za český národní zájem, a v tom budu pokračovat.

Trvalý mechanismus přerozdělování je pro nás i pro ostatní země V4 naprosto nepřekročitelná hranice. V prosinci jsme to už jasně řekli na summitu EU. Nedávno jsem o tom mluvil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, opakoval jsem to v Maďarsku, v Bulharsku, všude to říkám.

Evropa musí přemýšlet o tom, proč se stal brexit, proč posilují extremisté a populisté, kteří usilují o vystoupení z EU.