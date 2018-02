Částky utržené za losy však mnohdy několikanásobně převyšují cenu předmětu, o který se hraje, a správkyně těchto skupin si takovým způsobem přijdou i na desetitisíce korun měsíčně.

Když se ženy dozvěděly, že na ně má spadeno ministerstvo financí, které podobné přivydělávání označuje za nelegální hazard, některé svůj byznys zrušily, jiné přešly do „ilegality“.

V dipování však obvykle pokračují právě ty, kterým vynáší nejvíc. Údajně si myslí, že ministerstvo s pokutami až do výše padesáti miliónů a možným tříletým vězením jen strašilo. Jak ale Právo zjistilo, ministerstvo již zdokumentovalo první důkazy a nyní čeká na to, až bude moci začít rozdávat pokuty.

Nejde o staré hračky, už hrají o dovolené



Co se dělo na internetu po zveřejnění článku Práva, popsala Klára F., která dříve sama dipování organizovala. Po textu v novinách ale s činností ihned skončila.

„Po uveřejnění článku byl na Facebooku poplach. Hodně skupin ale pouze změnilo název, vymazaly slovo dipování. Teď se jmenují například jen ‚Pro štěstí‘ a jedou dál. Probíhaly taky ‚čistky‘ členů nebo se založily nové skupiny,“ prozradila Právu. Tento vývoj potvrdilo i ministerstvo.

„Zaznamenali jsme, primárně po uveřejnění vašeho článku a po účasti pana (Ondřeje) Závodského (bývalý náměstek ministra financí) v pořadu ČT Sama doma (s tématem pořad přišel deset dní po Právu – pozn. red.), stažení nelegální nabídky z internetu. Osoby registrované ve skupinách byly rovněž vyzývány k ukončení účasti ve skupině,“ uvedl Jiří Vedral z ministerstva financí.

Není nikdo, kdo by dostal pokutu, takže si všichni myslí, že to bylo jen bububu členka facebookové skupiny

Podle Kláry ale hrozby ministerstva už v současnosti nikdo nebere vážně. Pokutu zatím nikdo nedostal, a tak se na českém internetu hazarduje opět beze strachu. A někdy dokonce i ve větším měřítku než v minulosti. „Vypadá to, že se ministerstva nikdo moc nebojí. Není nikdo, kdo by dostal pokutu, takže si všichni myslí, že to bylo jen bububu, a nikdo se tím dál nezabývá,“ přiblížila žena.

Tomu odpovídá i současná „nabídka“ dipování. Zatímco v minulosti se běžně hrálo o značkové oblečení, šperky nebo kosmetiku, dneska jsou na internetu nabízeny, jak se Právo přesvědčilo, i dovolené ve Španělsku za čtyřicet tisíc korun. „Prada kabelky, Gucci plédy, Michael Kors hodinky a teď už i dovolené. To holky, co z toho mají pár korun na hračkách pro děti, jsou hodně slabý odvar,“ zhodnotila Klára.

Ministerstvo bude přísné



Podle bývalého náměstka Závodského jsou ale právě ženy, které se snaží na dipování nejvíce vydělat, primárním terčem ministerstva. „Důkladně jsme zdokumentovali ty nejhorší exempláře. Nechtěli jsme, aby to dopadlo tak, že dostanou tisíc korun pokutu za to, že jsme je jednou přistihli. Chtěli jsme prokázat soustavnost,“ potvrdil nyní Právu Závodský.

Jiřina Jůzlová z ministerstva financí rovněž odmítla to, že by se věcí dále nezabývali. O tom, že dipovací skupiny stále existují, nepochybuje. Správkyním údajně nepomůže ani to, když skupinu přejmenovaly.

„To, co jsme stihli zajistit v době, kdy byly skupiny ještě aktivní, to posouváme dál. Pokud se protiprávnost jejich jednání potvrdí, bude zahájeno správní řízení vedoucí k pokutám, což efekt mít bude,“ přiblížila Jůzlová.

Další možností podle ní je, že se úřadům nepodaří zjistit identita konkrétního provozovatele. Ministerstvo se pak může obrátit přímo na Facebook. To je ale prý polovičatým řešením. Facebook skupiny po upozornění ministerstva nejspíš zruší, ale ty se s největší pravděpodobností založí znovu. „Jedná se proto o nejposlednější opatření, které by jim to alespoň znepříjemnilo. Efekt to ale úplně nemá,“ přiznala Jůzlová.