V úterý viděli film fanoušci Blaníka, kteří přispěli na vznik snímku v kampani na portálu Hithit. Po promítnutí se v sále rozezněl bouřlivý potlesk. „Vlastně jsem to v této verzi viděl také úplně poprvé jako ostatní přítomní a fakt se mi to líbilo. Jsem rád, že i ostatním,“ řekl v úterý herec Marek Daniel. Právě ten hraje Tondu Blaníka ve filmu, který navazuje na seriál Kancelář Blaník televize Stream.cz.

Tonda Blaník odhalí v celovečerním filmu zákulisí prezidentské volby. Natáčelo se během předvolební kampaně k lednovým prezidentským volbám. „Musím říct, že nikdo z politiků se nesnažil nijak ovlivnit výsledek. V tomto ohledu je jak seriál Kancelář Blaník i film Prezident Blaník nezávislý,“ řekl režisér Marek Najbrt, který trojici ve složení Tonda Blaník, sekretářka Lenka a asistent Žížala vyslal do terénu mezi skutečné politiky.

Marek Daniel jako Tonda Blaník, záběr z filmu

FOTO: Novinky

Díky tomu není ve filmu nouze o bizarní situace, kdy Blaník navštíví prezidentské debaty a jeho asistenti veřejně kladou kandidátům otázky. „Musela jsem se zeptat všech reálných kandidátů určitou otázku. V tom okamžiku byl na Právnické fakultě vypnutý telefon, takže jsem to na ně musela křičet. Navíc ty otázky byla velmi absurdní. Doufám, že to v tom filmu uvidíte a zasmějete se,“ láká do kin herečka Halka Třešňáková, představitelka Lenky.

Někteří prezidentští kandidáti natáčení filmu hned neprokoukli. „On byl ustrojen jako jeden z nás. Takže se v tom ztratil,” komentoval Blaníkovu účast na předvolebních debatách neúspěšný kandidát Petr Hannig. Ve filmu se objeví i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který je častým terčem tvůrců Blaníka. „Je to satira a jenom hlupák se urazí ze satiry,” řekl s úsměvem Kalousek.

Film jde do kin ve čtvrtek 1. února.