Nejdřív vojna, pak hokej. Izraelský brankář chytá v Brně

Čtyřiadvacetiletý Nir Tichon toužil po kariéře profesionálního hokejisty. V Evropě nebo třeba ve Spojených státech by to nemusel být až takový problém. Nir ale pochází z Izraele. Nakonec se po třech letech povinné vojenské služby sbalil a zamířil do Brna. Dnes válí v moravské metropoli za univerzitní tým Masarykovy univerzity a patří k nejlepším brankářům soutěže.