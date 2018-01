Oprava spodní části Václavského náměstí v Praze může začít. Hotovo má být ještě letos

Praha získala stavební povolení pro rekonstrukci dolní části Václavského náměstí. V úterý to oznámil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Přípravné práce by měly začít již příští týden, hotovo by mělo být koncem roku.