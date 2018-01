Chovanec, který v sobotu pozval na sjezd znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana, podmiňoval svou kandidaturu právě podporou v domovském plzeňském regionu. [celá zpráva]

„Chci uspět a dát sociální demokracii program, který by měl členům říci, kam je potřeba se vydat,“ řekl Právu Chovanec, který v neděli získal nominaci nejen v Plzeňském, ale i ve Zlínském kraji. V Plzni ho podpořila drtivá většina delegátů, sedm členů se zdrželo hlasování.

ČSSD má být levicová

Bývalý ministr vnitra představil stručný program, který nyní rozešle i do dalších regionů. ČSSD chce především sjednotit a znovu z ní učinit tradiční levicovou stranu.

Pan prezident už není sociálním demokratem. Já si vždycky budu vážit jeho názoru, ale sociální demokracie musí být řízena z Lidového domu. Milan Chovanec o Miloši Zemanovi

„Byl bych opravdu rád, aby vedení obsahovalo zástupce všech proudů. My jsme se naučili debatu přenášet na veřejnost, což nám škodí. Musíme se naučit debatovat uvnitř, navenek musíme vystupovat jednotně. Sociální demokracie se také musí vrátit do levé části politického spektra. My jsme se ne úplně šťastně vydali do středu politického spektra. Kdo se tam v minulosti vydal, tak pohořel,“ doplnil Chovanec s tím, že strana se má zaměřit na tradiční levicová témata, jako jsou rodina, senioři, sociální stát, doprava nebo veřejné služby.

Osamostatnění od Zemana



Chovanec chce také ČSSD osamostatnit od prezidenta Miloše Zemana „Pan prezident už není sociálním demokratem. Já si vždycky budu vážit jeho názoru, ale sociální demokracie musí být řízena z Lidového domu. Pokud nám bude pan prezident chtít poradit, radu bezesporu rádi přijmeme. Bude to jedna z rad, která určitě zazní velmi hlasitě, ale my se rozhodneme sami,“ řekl Chovanec s tím, že dohady s hlavou státu straně v minulosti neprospěly. Obě strany by ve střetech neměly pokračovat.

Proč a s čím jdu do kandidatury na šéfa ČSSD? Tady v hlavních bodech: pic.twitter.com/0O8Z5DBYwp — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 28. ledna 2018

„Myslím si, že je to možné. Tak, jak jsem mluvil s panem prezidentem, bude tam bezesporu oboustranná vůle. Už to, že pan prezident přijal pozvání na sjezd, znamená, že mu osud sociální demokracie není cizí,“ dodal Chovanec.

Zájemců o vedení strany přibývá



Zájem kandidovat na předsedu již oznámili poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk [celá zpráva], současný místopředseda ČSSD a Sněmovny Jan Hamáček [celá zpráva] a rovněž bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík [celá zpráva].

Do složení vedení mohou promluvit i stoupenci platformy Zachraňme ČSSD. V ní jsou například bývalí hejtmani Michal Hašek a Jiří Zimola, bývalý senátor Zdeněk Škromach či poslanec Jaroslav Foldyna.