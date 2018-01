„Hodnotím to jako vyrovnaný výkon a konečně i ze strany současného pana prezidenta i celkem kultivovaný duel,“ napsal Novinkám místopředseda ODS a senátor Miloš Vystrčil.

I předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil zhodnotil debatu jako vyrovnanou a kvalitnější než tu, která se odehrála v úterý na televizi Prima. „Jsem na straně pana profesora Drahoš. Připadá mi, že panu profesoru více sedí formát klidnější debaty než formát, který byl více divadelní,“ komentoval Pospíšil.

Šéf hnutí STAN Petr Gazdík Novinkám sdělil, že nevidí žádný velký rozdíl mezi Drahošem a jedním z nejzkušenějších politiků - Zemanem. „Pan Drahoš z mého pohledu drží úroveň, nesnižuje se k invektivám, působí věcně a sebejistě. Můj kandidát je skvělý a bude důstojnou hlavou státu,“ uvedl Gazdík.

Předseda SPD Tomio Okamura na dotaz Novinek uvedl, že k posouzení toho, kdo je přesvědčivější, nemůže sloužit pouze debata na ČT, kde byl podle něj Zeman v nepřátelském prostředí.

„Přesvědčivá je pro nás dosavadní práce prezidenta a jeho politické názory. Naopak sebekrásnější řeči, kterými se dnes pan Drahoš najednou vydával za bojovníka s Bruselem a migranty těžko překryjí jeho dosavadní nečinnost,” konstatoval Okamura.

Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš Novinkám sdělil, že debatu nesleduje, protože je na pracovní cestě ve švýcarském Davosu. Duel nesledoval ani šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Uspával jsem děti,“ napsal v SMS zprávě.

Neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer, který byl v Rudolfinu jako podporovatel Jiřího Drahoše, debatu chválil s tím, že byla kultivovaná. „Musím pochválit paní moderátorku,“ uvedl adresu Světlany Witowské.

Co se přesvědčivosti kandidátů týká, bylo to podle něj vyrovnané. „Samozřejmě pan Zeman je výborný řečník, ale pan Drahoš byl podle mého názoru dobře rázný a nenechal se zatlačit do kouta,“ řekl.