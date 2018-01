TSK popsala dva možné scénáře dalšího vývoje. Pokud se z mostu stane kulturní památka, příprava rekonstrukcí se vrátí do roku 2005, neboť bude nutné požádat o nové územní rozhodnutí i o všechna stavební povolení.

„Současná příprava rekonstrukce v hodnotě cca 60 miliónů korun bude odepsána a odhadovaný čas na novou přípravu rekonstrukce celého soumostí je minimálně čtyři až pět let,” tvrdí TSK.

Pokud se most nestane památkou, mohlo by se prodloužit stavební povolení a následně by mohly pokračovat již započaté veřejné zakázky na zhotovitele a na správce stavby dle nynějšího projektu, který počítá se zbouráním stávajících šesti mostů krom pilířů hlavního mostu přes Vltavu. Nový most by měl šířku 26 namísto nynějších 21 metrů.

Vizualizace možné podoby nového mostu

Rekonstrukce by „podle optimistického odhadu” mohla v takovém případě začít na přelomu let 2018 a 2019. „Pokud by nebylo možné pokračovat v soutěži, protože se Technická správa komunikací mezi tím transformovala z příspěvkové organizace na akciovou společnost, bylo by nutné připravit nové veřejné soutěže od začátku, což by termín zahájení prací na Libeňském soumostí posunulo spíše k podzimu 2019,” připustila TSK i méně optimistický výhled.

