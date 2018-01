Zeman se loni při oznámení své kandidatury zavázal, že předvolební kampaň za své znovuzvolení nepovede a ani se nezúčastní předvolebních debat.

Před prvním kolem Zeman volební spot nedodal. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to zdůvodňoval tím, že Zeman nevede kampaň a dodání klipu by představovalo „osobní předvolební kampaň”.

Druhé kolo má „jiné parametry”



V pondělí Ovčáček na dotaz ohledně důvodů změny rozhodnutí sdělil, že „druhé kolo má zcela jiné parametry než první”. Čas vymezený pro propagaci Zemana v České televizi před prvním kolem vyplňovala jeho stará fotografie, pohled na zasněžený Pražský hrad a nápis Zeman znovu 2018. Obraz doprovázela fanfára z Libuše.

Nyní video tvoří sestříhané archivní záběry ze Zemanova výkonu prezidentské funkce, například z jeho setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, účasti na česko-čínském investičním fóru, z charitativního plesu na Pražském hradě nebo z oslav vítězství při minulé volbě prezidenta.

Komentář vykresluje Zemana jako zkušeného profesionála, diváků se sugestivně ptá, zda by například v letadle chtěli raději zkušeného pilota, nebo někoho, kdo jednou hrál letecký simulátor. „Žijeme v době, ve které není čas na chyby. Smutné příklady z různých koutů Evropy varují. Zvolte prezidenta, který neuhne ani o krok,” končí video, které podobně jako Zemanova billboardová kampaň sází na burcování před hrozbou migrantů, tentokrát explicitně „muslimských”.

Obstál jsem, připomíná Drahoš své působení v AV



Drahoš přesvědčuje voliče videem, které obsahuje záběry z jeho setkávání s voliči, z jeho vystoupení na veřejnosti nebo třeba jeho běhu v lese. Voličům říká, že možná právě zvažují, koho chtějí za svého prezidenta.

Video

Jiří Drahoš – volební spot

„Rozhodnete se pro to, co už znáte, nebo raději pro něco nového?” ptá se jich. Dodává, že by si přál žít v bezpečném státě, který garantuje svobodu názorů a pro občana méně papírování a více času na rodinu. „V zemi která má sebevědomou zahraniční politiku,” říká Drahoš. Zároveň podotýká, že se opírá o své svědomí a vizi společnosti, ve které převáží slušnost, pracovitost a vzdělanost.

Připomíná své osmileté působení v čele Akademie věd ČR, během kterého se „střetl s řadou politiků”. „A obstál jsem,” dodává.