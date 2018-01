„Proboha, co tam ten chlap dělal?“ zeptala se Černochová nové ministryně obrany Karly Šlechtové.

Ta se snažila svého stranického místopředsedu, který mezitím stanul v čele resortu zahraničních věcí, hájit. Příliš však neuspěla.

První na paškál přišel nákup radiolokátorů. „Bylo mi na generálské poradě sdělováno, že smlouva je hotová a stačí ji jen podepsat. To, že to nebylo dosud podepsáno s Izraelem, naším strategickým partnerem, musím říci, že to nebylo úplně vhodné,“ prohlásila ministryně a dodala, že pátrala po důvodech.

„Co mě osobně nejvíce trápí, je to, že disponuji stanoviskem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který má certifikovat systémy těch radarů na připojení k systémům NATO. Ti napsali, že za stávající dokumentace, která jim byla předložena, tu certifikaci neudělí,“ prohlásila Šlechtová.

„Pokud bych tedy smlouvu podepsala, pak nám Izraelci dodají osm radarů, zaplatíme za ně, ale kdo mi je připojí?“ rozčilila se Šlechtová s tím, že v pátek na narychlo svolané poradě zjistila, že náměstci nemají aktuální podklady.

Bude proto požadovat znalecký posudek ke konečné verzi smlouvy, vyjádření advokátní kanceláře a požádala také Stropnického o stanovisko ministerstva zahraničí, zda je smlouva v pořádku.

„Je to v utajovaném režimu, tak nebudu říkat, jaká je odpověď, ale musí se s tím ještě něco udělat,“ uvedla Šlechtová. Jak dodala, pokud bude vše v pořádku, požádá o změnu původního záměru, aby smlouvu podepisovala vláda, ale aby pověřila podpisem ji jako ministryni obrany.

Nebude podepisovat „science fiction”

Druhá zakázka, která neprobíhá zcela standardně, je nákup víceúčelových vrtulníků.

Dva roky trvají marketingové průzkumy. „Já mám trochu pochybnosti o tom, zda potřebujeme vše, co jsme si naspecifikovali. My nemůžeme chtít science fiction, které prostě není na trhu“ uvedla ministryně.

Uložila proto do konce ledna náčelníkovi generálního štábu, aby jí dal konečnou specifikaci. A chce od vojáků také jasné vyjádření „reálné potřeby vrtulníků“. „Já nebudu zadávat nějaké science fiction, nebudu zadávat nějaké fantasy vrtulníky, které na trhu nejsou,“ zopakovala ministryně. „Vojáci už mysleli, že vrtulníky jsou nakoupené,“ dodala.

Na to reagovala Černochová tím, že to je opět ukázka toho, že Stropnický nemá ve vládě Andreje Babiše (ANO) co dělat.

„Pro mě je nepochopitelné, že pan Babiš ho jmenuje ministrem na jiném resortu, když to, co tu říká paní ministryně, ukazuje na flagrantní selhání ministerstva obrany za jeho vedení. Ministr Stropnický nám lhal do poslední chvíle o tom, že tyto smlouvy jsou v mašličkách a stačí je jen podepsat,” poznamenala.