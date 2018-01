Soumostí se skládá z několika typů konstrukcí. „Vady, kvůli kterým je teď zavřený, jsou na rámové části jedné z těch konstrukcí. Není to hlavní část, co je nad řekou, ta je oblouková a má úplně jiné konstrukční principy,“ vysvětlila Novinkám Burgerová a názorně ukázala odhalenou výztuž, z níž se odrolil beton. Kritická část se nachází mimo řeku na libeňské straně.

Most má několik vrstev betonu, jehož stav by měla odhalit zpráva z Kloknerova ústavu ČVUT, která bude zveřejněna koncem ledna. Na základě dílčího posudku ústavu byl most nyní uzavřen.

Odhalené výztuže jsou vidět po celé délce mostu.

FOTO: Novinky

Zanedbaná údržba

Libeňský most byl postaven v roce 1928 a po celou dobu nebyl nijak zvlášť udržovaný. Technická správa komunikací pouze nedávno provedla úpravy povrchů, aby do mostu dále nezatékalo. „Pokud se ale bavíme o možnostech technického podepření rámových konstrukcí, tak ty tady samozřejmě byly. Náměstek Petr Dolínek (ČSSD) dostal v únoru 2016 úkol, aby se začalo pracovat na projektu opravy Libeňského mostu, což se nestalo dostatečně,“ řekla Burgerová.

Magistrát původně chtěl most zbourat a postavit nový. Proti tomu se ale postavili památkáři.

Libeňský most je v současné době v procesu za uznání kulturní památky. Ministerstvo kultury vydalo prohlášení, kde zdůrazňuje, že v průběhu řízení o prohlášení věci za kulturní památku je možné realizovat nezbytnou údržbu i větší stavební či technické zásahy, směřující ke stabilizaci všech částí Libeňského mostu.

Libeňský most zeje prázdnotou, volný je jen pro chodce a cyklisty.

FOTO: Novinky

Momentálně je tedy most uzavřen pro tramvaje i osobní automobily, chodci i cyklisté mají vstup povolen.

Jakmile Kloknerův ústav dodá celou zprávu o celkovém stavu mostu, musí Technická správa komunikací najít dodavatele, který problematický rám podle doporučení ČVUT podloží, což by mělo následně trvat tři týdny.