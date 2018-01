Když chtějí mluvit, musejí na špičky. Malí poslanci budou mít ve Sněmovně stupínek

Ač by někdo řekl, že výška poslanců nebude hrát ve Sněmovně žádnou roli, je tomu naopak. Když chce třeba u řečnického pultíku vystoupit pirátská poslankyně Olga Richterová, musí stát na špičkách a přidržovat si mikrofony. To by se však mělo změnit — v jednacím sále by měl být pro „malé“ poslance a poslankyně k dispozici stupínek.