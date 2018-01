Lídři stran se prý bavili čistě o programu. „Byla to první vážná a povolební debata,” zhodnotil Chovanec hodinovou schůzku. I šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek jednání označil za konstruktivní.

Mezi priority ČSSD patří otázka bezpečnosti země, podpora rodin s dětmi a zvyšování mezd. Sociální demokracie má také několik personálních požadavků.

„Žádná osoba, která bude trestně stíhaná, nesmí být ve vládě,“ vyjmenoval jednu z podmínek Chovanec s narážkou na Babiše. Hnutí ANO by podle něj nemělo mít ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí.

My stojíme za svým předsedou Jaroslav Faltýnek, 1. místopředseda ANO

„Vzali jsme jejich podmínky na vědomí, řekli jsme si, že to probereme podrobně na jednání výboru příští pondělí,” konstatoval Faltýnek.

Že by vznikla vláda bez Babiše, zatím podle něj není na stole. „Pan Babiš vyhrál volby, byl lídrem, my stojíme za svým předsedou,” prohlásil druhý muž ANO Faltýnek.

Rozhodnout má sjezd ČSSD



Pokud by soc. dem. dostala nabídku jít s ANO do koalice, podle Chovance o tom nemůže rozhodnout odcházející vedení strany, ale sjezd. Ten se bude konat 18. února v Hradci Králové. „Definitivně musí rozhodnout členové,“ míní Chovanec. Dodal, že s hnutím ANO by se strana mohla znovu setkat ještě do konce ledna.

Chovanec připomněl, že ANO a ČSSD nemají ve Sněmovně většinu. Babišovci mají 78 poslanců, soc. dem. 15. „I kdyby to měla být podpora menšinové vlády, vstup do vlády, tak ty hlasy sociální demokracie nestačí. Je zjevné, že hnutí ANO by muselo hledat ještě dalšího partnera,” zdůraznil Chovanec.