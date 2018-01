Podle předsedy ODS Petra Fialy by premiér Babiš měl co nejdříve podat demisi a taková vláda by neměla dělat žádné zásadní kroky. „Je to debakl a je to teprve potřetí, co si vláda šla pro důvěru a nezískala ji,” připomněl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Podle předsedy hnutí STAN Peztra Gadíka je nyní potřeba zodpovědně vyjednávat o nové vládě, která důvěru získá. „Skončila sranda a začala realita,“ řekl po jednání schůze Sněmovny Gazdík.

Řešení je podle předsedy poslanců STAN Jana Farského snadné. Prezident Miloš Zeman by měl podle něj pověřit sestavením vlády z hnutí ANO kohokoliv jiného než Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila celou situaci za fiasko, na kterém nese podíl i prezident Zeman kvůli tomu, že nevyžadoval většinu 101 hlasů.

Chvojka: Tři měsíce ztraceného času



„Ty poslední tři měsíce v podstatě považuji za přehlídku ztraceného času. Andrej Babiš měl tři měsíce na to, aby sestavil funkční koaliční vládu, která bude mít minimálně 101 hlasů ve Sněmovně,“ kritizoval šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka. Dodal, že k jednání s ČSSD o vládě nedošlo. „Nebyli jsme tázáni, jestli chceme do vlády,“ tvrdí.

„Čekáme na to, že hnutí ANO vyvine nějakou aktivitu, že se bude s ČSSD bavit. Máme několik podmínek. Stále platí, že by byl velký problém, kdybychom vstupovali do vlády s osobou, která je trestně stíhaná. Ve vládě by neměla sedět trestně stíhaná osoba,“ zdůraznil.

Další podmínka podle něj je, že hnutí ANO by nemělo mít ministerstva spravedlnosti, vnitra a financí. Podle Chvojky mají tyto tři resorty spojitost se stíháním Andreje Babiše.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš sdělil, že Piráti navrhnou, aby poslanci hlasovali o vydání Babiše a Faltýnka ve středu ráno. „Není důvod to nějakým způsobem prodlužovat,“ konstatoval Bartoš.

I přesto, že vláda Andreje Babiše v úterý důvěru Sněmovny nezískala, tak má Andrej Babiš od prezidenta slíbený i druhý pokus na sestavení kabinetu. Tentokrát ale bude Zeman požadovat většinu 101 hlasů. Vláda ve středu podá demisi, u moci bude do té doby, než bude jmenován nový kabinet.