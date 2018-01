Zrušení nároku dvouletých má podle něj ulevit zejména učitelkám, protože batolata potřebují speciální přístup proti tříletým a starším dětem. „Jsou malinké, mají být s mámou a spousta učitelů si oddychne. Jestli školka bude mít místo a bude chtít dvouleté dítě přijmout, tak může,“ vysvětlil Klaus.

Obě opatření, která prosadila minulá vláda, patří mezi nejpopulárnější. S povinnou předškolní docházkou podle agentury CVVM souhlasí 69 procent lidí, dvě třetiny ocenily záruku míst dětí ve školkách dětem od tří let a se školkou pro dvouleté souhlasí 62 procent dotázaných.

Právo na přijetí do školky mají mít rodiče až od roku 2020. Hlavním záměrem bylo pomoci matkám, které se potřebují vrátit brzy do zaměstnání.

Z celkového počtu 363 tisíc dětí v mateřských školách je 45 tisíc mladších tří let. Najdou se i děti mladší dvou let, kterých je 950. Dohromady představují 12,6 procenta všech dětí ve školkách.

„Laciný populismus“

Klaus pro své nápady nemá zatím sjednanou podporu. „Podle prvních ohlasů může počítat se souhlasem Pirátů a TOP 09. „Vždycky jsme to kritizovali, takže to nejspíš podpoříme,“ řekl Právu expert na školství TOP 09 František Vácha.

Také Pirátka Lenka Kozlová, která zasedá ve školském výboru, hodlá oba návrhy podpořit. „Nejen já, ale i značná část odborné veřejnosti si myslí, že dítě do tří let by nemělo navštěvovat hromadná zařízení,“ řekla. A předškoláci by pak podle ní měli podstupovat vyšetření v poradenských zařízeních a jen podle doporučení by měli mít povinnost do mateřinky poslední rok před školou chodit.

Exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), za jejíhož úřadování byly obě úpravy schváleny, se vůči Klausovi ostře ohradila. „Obě věci jsou krok zpět. Pokládám to za populistické laciné gesto v rozporu s tím, o co veřejnost politiky prosí. Žádají to rodiče, a jestli si to chce u nich pan Klaus rozlít, nebudu mu v tom bránit,“ řekla Právu.

Dávat do školek dvouleté děti je nesmysl. Do zákona se to dostalo jako pozměňovací návrh Jiří Mihola (KDU-ČSL)

„Rušit něco, co se začalo teprve zavádět, a podle poznatků z praxe si to spíše sedlo, je nesmysl,“ uvedla ohledně povinné předškolní docházky.

Zdůraznila, že zákonem zajistila pro školky peníze na úpravy prostor a vybavení. Zároveň upozornila, že dětí bude ve školkách od roku 2019 ubývat. „Věděla jsem, že to bude náročné a že žádný jiný systém toto nezvládne,“ řekla s poukazem na fakt, že jesle nejsou příliš k mání.

Uvidíme, zní z ANO

Lidovci, kteří působili v minulé koalici, jsou proti umisťování dvouletých do školek, ale povinnou předškolní docházku šmahem rušit nehodlají. „Dávat do školek dvouleté děti je nesmysl. Do zákona se to dostalo jako pozměňovací návrh, ale kvůli tomu jsme nechtěli zrušit celý školský návrh,“ řekl Právu Jiří Mihola (KDU-ČSL). Co se týče zrušení povinné předškolní docházky, nemá zcela jasno a rád by se ještě seznámil s podrobnější analýzou.

Šéfovi STAN Petru Gazdíkovi naopak vadí povinná docházka pětiletých, ale pro rodiče dvouletých má pochopení. „Je to opatření, které může podpořit pracovní trh a pomoci ženám vrátit se do práce třeba na zkrácený úvazek. Na druhou stranu by malé dítě mělo být u matky, takže o tom ještě budeme diskutovat,“ řekl Právu.

Je potřeba, abych ten návrh viděl naprosto konkrétní. S tou myšlenkou se musí něco dělat, ale je otázka, jak to bude vypadat na papíře Karel Rais (ANO)

Komunisté zase podporují povinnou předškolní docházku, protože podle jejich experta Iva Pojezného je prospěšná pro „spoustu dětí z prostředí, které není příliš podnětné“.

O nejmenší by prý měly pečovat zdravotní sestry, jako tomu bylo v jeslích. Ale podpořit matky v brzkém návratu do zaměstnání by chtěl. Jen by se zasadil o to, aby ve školkách byly alespoň zajištěny oddělené prostory pro batolata a zvlášť pro starší.

Záležet bude tedy zejména na názoru ANO. „Je potřeba, abych ten návrh viděl naprosto konkrétní. Na to, že se berou do školky děti, které patří spíš do jeslí, poukazovaly učitelky. Mám fotografie, jak jim tam ty malé děti usínají při jídle. S tou myšlenkou se musí něco dělat, ale je otázka, jak to bude vypadat na papíře,“ sdělil Právu expert ANO Karel Rais. A s povinnou předškolní docházkou zásadní problém nemá.