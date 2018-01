Hlavatý se po neúspěšném návratu do Senátu stahuje z politiky

Majitel textilky Juta Jiří Hlavatý (za ANO), který v sobotním druhém kole doplňovacích voleb do Senátu na Trutnovsku a v části Náchodska neuspěl v souboji s vrchlabským starostou Janem Sobotkou (STAN), se míní z politiky stáhnout. Hlavatý usiloval o návrat do senátorského křesla, jež ztratil zvolením do Sněmovny. O to ve skutečnosti podle svých slov nestál.