Jsme krátce po prvním kole voleb. Dosáhl jste zhruba o 12 procent méně hlasů než Miloš Zeman, jak se cítíte?

Cítím se skvěle. Je to výborný pocit. Na druhé straně je to postup ze skupiny do finále, jak se říká sportovním jazykem. Teď mě čeká během příštích 14 dní ten hlavní úkol.

Můžete říct, jak tu kampaň budete cílit?

Strategii teď intenzivně domýšlíme. Chceme znát výsledky voleb v jednotlivých lokalitách, v jednotlivých regionech. Určitě vyjedu z Prahy ven a budu se snažit ještě přesvědčit voliče v těch regionech, kde třeba ta podpora nebyla tak velká.

Klíčové budou televizní debaty. Miloš Zeman řekl, že by raději, aby debaty proběhly na nějaké soukromé televizi. Kde byste chtěl ty debaty s ním vést?

Tiskovou konferenci Miloše Zemana jsem neslyšel. Slyšel jsem to, co říkáte a pokud bych měl přistoupit na dvě debaty s Milošem Zemanem, tak bych chtěl, aby jedna byla v České televizi, a druhou nechť určí tým pana prezidenta.

Andrej Babiš politickou podporu vyjádřil prezidentovi. Myslíte si, že to může ovlivnit druhé kolo voleb, když vám žádný takový vysoce postavený politik v Česku zatím podporu oficiálně nevyjádřil?

Víte, já mám z vlastní zkušenosti dojem, že lidé příliš nedají na doporučení lídrů politických stran. Beru to věcně. Každý se rozhoduje podle svého. U někoho to možná zabere, já bych z toho nedělal velké drama. Andrej Babiš to vyjádřil za sebe, on to také řekl. Není to za ANO.

Ale bylo to na Úřadu vlády.



Ale já jsem přesvědčen, že voliči ANO i jiných politických stran nedají jen na preference a doporučení svých politických lídrů.