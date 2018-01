Ulevilo se vám, že se nebudete i s malou dcerou muset stěhovat na Pražský hrad? Jste ráda, že budete mít klid?

Tak to necítím. Pro mě je to zklamání. Život se ale bude vracet pomalu do normálních kolejí, které jsou z rodinného hlediska příjemnější. Nicméně si myslím, že tímto to neskončilo. Volby daly naději pro Českou republiku, vyprofilovali se v nich zajímaví protikandidáti proti současné hlavě státu a mohli by přinést něco zajímavého do české politiky. Včetně mého muže, myslím, že nadále zůstane součástí veřejného prostoru a bude nadále své názory prezentovat.

Váš muž ale novinářům řekl, že má politiky dost. Vy byste ho podpořila ve změně názoru?

Podpořila, protože si myslím, že je velmi dobře připravený. Vzhledem ke svému životu má naprosto nevyčerpatelné zásoby životních zkušeností. Absolvoval příkladnou volební kampaň, dlouhotrvající. Je připraven na to, aby zformuloval vize a myšlenky pro Českou republiky na míru a na tělo.

Je podle Vás možné, že nakonec bude kandidovat do Senátu, nebo vstoupí do nějaké politické strany?

I to je možné, nebo něco svého vytvoří. Nějakou platformu pro politiku, která bude více odpovídat západní Evropě.

Váš muž si celou kampaň platil sám. Své konto tím ochudil o 30 miliónů korun. Mrzí vás to?

Ne, myslím, že Michal si peníze vydělal poctivě a má plné právo je použít pro takovouto věc, která byla dobrá.