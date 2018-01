„Ústava praví, že vláda předstoupí do 30 dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. Dolní komora podle mého názoru může o důvěře vládě hlasovat i později, ale nesmí se to protahovat donekonečna,“ řekl Wintr.

Dodal, že případné přerušení bodu o několik dní či týden nepředstavuje z ústavního hlediska problém.

Podle něj je smyslem zjistit, jestli má vláda důvěru Sněmovny. „Pokud to bude většinová vůle Sněmovny, tak může hlasovat později, i když to není zrovna obvyklé. Obstruovat by se určitě nemělo, i když blokovat Sněmovnu, která se staví většinově proti vládě, také nebude možné, protože většina hlasování o důvěře stejně dovede prosadit,“ dodal Wintr.

Jan Wintr, odborník na ústavní právo

FOTO: Petr Hloušek, Právo

O možném posunu mluvil v neděli v České televizi šéf lidovců Pavel Bělobrádek, podle něj by Babiš se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem měli mít možnost se seznámit se spisem OLAF předtím, než předstoupí před imunitní výbor, kvůli čemuž oba politici požádali o odklad.

Bělobrádek: Nevadí ANO, ale kriminál



„Určitě bych to podpořil. Má to svoji logiku, pokud je tam tento důvod,“ řekl Bělobrádek s tím, že dřív si myslel, že jde o zdržovací taktiku obou těchto politiků.

„Pak by dávalo smysl, aby se eventuálně hlasování o důvěře posunulo. Je to i ve prospěch obou pánů, určitě bych se tomu nebránil,“ uvedl šéf KDU-ČSL s tím, že lidovci preferují vznik většinové koaliční vlády.

„Neodmítáme vládu s ANO nebo debatu o dalších možných variantách. Jediná podmínka je, že by v ní neměl být člověk, kterému hrozí kriminál. To je principiální věc, to není o Babišovi,“ dodal Bělobrádek.