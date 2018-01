„Není to žádná pohoda být v předsednictvu a je to práce náročná, ale je to pro nás odměnou, že můžeme pokračovat další dva roky v tomto týmu,“ komentoval výsledky s odhodláním na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků předseda strany Ivan Bartoš a vyjádřil podporu zvoleným místopředsedům.

Všichni zvolení poděkovali straníkům za důvěru. „Jsem rád, že s pomocí členů a příznivců se nám daří plnit naše cíle. Jsem hrdý, že můžu být u toho a že jako předseda můžu zastupovat vaše zájmy i zájmy našich voličů,“ uvedl viditelně potěšený Bartoš po výsledcích voleb.

Na závěrečné společné fotce je jasným předsedou Pirátů ten panák s černou kšiltovkou v bílém tričku. A to je pokrok Mediálního odboru. Kde je Bartoš, Ferjenčík, Michálek a spol.? pic.twitter.com/x9xONEZKhg — Pirátské noviny (@piratenewscz) 6. ledna 2018

„Vize musí být smělé, kdybychom neměli vize, nikdy nejsme tam, kde jsme teď,” dodal Bartoš. Hlasování probíhalo i na internetu a celkově se ho zúčastnilo 293 členů strany, z nichž Bartoše podpořilo 276 straníků. Proti se vyjádřilo jen 17 členů.

Smělou vizi potvrdil Bartoš i v cílech pro další čtyři roky, strana chce v příštích parlamentních volbách vyhrát. „Máme šanci uspět a porazit i hnutí ANO,“ apeloval předseda strany. Zároveň ale dodal, že nyní je třeba cílit především na komunální volby, které budou na podzim.

Michálek: Přijdou složité doby



Nejkontroverzněji bylo straníky přijato zvolení Jakuba Michálka, který na to reagoval slovy: „Část lidí mě podporuje a část lidí mě nepodporuje, ale to tak občas bývá, když se dělají nepopulární rozhodnutí.”

„Čekají nás změny, abychom se stali ze strany, která má malé preference, ve stranu, která má velké preference. Teď budou poměrně složité doby, neslibujeme, že bude vše jednoduché, ale doufám, že budeme táhnout za jeden provaz,” řekl po zvolení Michálek.

Olga Richterová

FOTO: Milan Malíček, Právo

Další zvolení Piráti Mikuláš Peksa, Olga Richterová i Radek Holomčík poděkovali delegátům za důvěru. „Jsem rád, že se mi to podařilo obhájit a je to potvrzení pro mě, že ten proevropský kurz platí,” řekl po zvolení Peksa.

Mikuláš Peksa

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ve volbě místopředsedů neuspěli Martin Kučera, Petr Třešňák, Giuseppe Maiello a Zdeněk Hřib.

Celostátní fórum Strany Pirátů v hotelu Voroněž Brno. Na snímku účastníci fóra.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Holomčík: Musíme si „upirátit” venkov



Kandidáti na místopředsedy se delegátům před volbou představili krátkou pětiminutovou řečí a tím, jaké vize by měla strana zastávat.

Radek Holomčík v té své akcentoval především důraz na venkov. „Musíme ho posunout blíž k 21. století a uděláme z něj místo, kde se bude lidem dobře žít,“ řekl Holomčík a doplnil, že se této problematice věnuje i ve Sněmovně.

Radek Holomčík

FOTO: Milan Malíček, Právo

Je to zároveň podle něj jedna z cest, jak oslovit i voliče na vesnicích a malých městech. „Strany, které měly historicky sídlo na venkově, tak selhaly. A my si musíme venkov upirátit,“ dodal Holomčík.

Jakub Michálek svou řeč založil především na tom, že Piráti by měli být jasným a viditelným protipólem k hnutí ANO Andreje Babiše.

Michálek: Piráti musí být pozitivní alternativa k hnutí ANO



„Musíme být pozitivní alternativou vůči Babišovi. Proti dezinformaci chceme čelit transparencí. Hnutí ANO chtělo vládnout bez důvěry i právní odpovědnosti, a to se nám podařilo zastavit,” zdůraznil ve své řeči Michálek.

Jakub Michálek

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Máme šanci volby vyhrát. Chtěl bych se o to společně s Ivanem Bartošem zasadit,” řekl na závěr Michálek a sklidil potlesk delegátů. Ve společnosti je podle něj nejméně 30 procent voličů, kteří chtějí transparentní, liberální stranu, jako jsou Piráti, a oni mají sílu na to je oslovit.

Mikuláš Peksa zdůraznil především vliv Evropské unie a snahu protlačit Českou pirátskou stranu do Evropského parlamentu.

Celostátní fórum Pirátské strany v Brně

FOTO: Právo

Maiello: Čeká nás ještě větší triumf



V prvním kole neuspěl Giuseppe Maiello. Ten byl pirátským lídrem ve volbách do Sněmovny ve Zlínském kraji a také expert na obranu, dokud ho kvůli jeho účasti na prokremelských debatách a veřejné podpoře politiky Vladimíra Putina na pozici nevystřídal právě předseda Bartoš. [celá zpráva]

Maiello ve své řeči vyjádřil obavu, že celorepublikové předsednictvo bude složeno pouze z poslanců, což by si on nepřál, a proto kandiduje. „Čeká nás triumf ještě větší než v parlamentních volbách,” ukončil svůj projev s odkazem na nadcházející komunální volby.

Giuseppe Maiello

FOTO: Milan Malíček, Právo