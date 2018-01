Tradičně vysoká volební účast vzala za své i ve druhé nejvýše položené volební místnosti v ČR - na Pomezních Boudách v Horní Malé Úpě. „Účast je opravdu špatná, jen asi 10 procent. Přitom my s tím problém nemáme, volební účast je u nás běžně mezi 70 a 90 procenty. Při senátních volbách v roce 2014 jsme měli asi 60 procent, ale to jsme považovali za slabší,” řekl v sobotu dopoledne předseda komise Josef Malý.

V obci je 106 registrovaných voličů. „Těch asi deset lidí, co odvolilo, to jsme v podstatě jen my, co tady sedíme,” posteskl si Malý.

O něco větší zájem o volby byl ve městech. „Máme 1116 voličů a volební účast je asi 15 procent, je to určitě méně než v minulých senátních volbách. Chodí spíše starší lidé, dnes je to ještě slabší než v pátek,” řekla zapisovatelka komise v bývalé základní škole v Komenského ulici ve Dvoře Králové nad Labem Petra Holzhaucerová.

Podle oslovených komisařů se účast nepřiblíží té z řádných voleb v roce 2014. K volbám tehdy v obvodu v prvním kole přišlo 39,55 procenta lidí a v druhém 17,87 procenta. V prvním i druhém kole tehdy zvítězil majitel textilky Juta Jiří Hlavatý.

Volby se uskutečnily právě kvůli Hlavatému (nezávislý za ANO), který byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu tedy automaticky zanikl. Hlavatý pak oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu a poslaneckého mandátu se vzdal. [celá zpráva]

O místo senátora se ucházeli starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který kandidoval za STAN a má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS, za ČSSD šel do voleb místostarosta Úpice Karel Šklíba a za Okamurovu SPD majitelka tiskárny Luďka Tomešová z Trutnova. Za KSČM s podporou Strany přátel občanů (SPO) kandidovala předsedkyně odborů v trutnovské nemocnici a zastupitelka Trutnova Iva Řezníčková. Za Nezávislou iniciativu kandidovala majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová. Kandidátem Pirátské strany je pedagog a nestraník Jaroslav Dvorský z Trutnova. Občanská demokratická aliance do voleb vyslala galeristku Blanku Horákovou. Jako nezávislá o zvolení usiluje Terezie Holovská. [celá zpráva]