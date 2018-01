„Účet na Twitteru jsem nikdy neměl a nemám. Nenapadlo by mne, že je někdo něčeho takového schopný. Hrůza, děs. Můžu maximálně požádat, aby Twitter účet zrušil. Nicméně počítám, že brzy by se objevil nový. Zabývat se tím nebudu, mám důležitější starosti,“ reagoval Hlavatý.

Účet na pohled vypadá věrohodně. Slovy Hlavatého, který senátorský mandát pozbyl zvolením do Poslanecké sněmovny, načež se poslaneckého mandátu vzdal, vtipálci odpovídají a hodnotí stávající politické a společenské klima.

Vyjádření na stránkách Twitteru sice neodpovídá naturelu majitele královédvorské textilky JUTA, ale nezasvěceného člověka může snadno zmást.

Hlavatý je na falešném účtu představen slovy: Chvíli senátor, chvíli poslanec, ale hlavně zákonodárce.

Hlasovali jsme v úzkém kroužku straníků ANO, zda se má Andrej postavit panu prezidentovi stran Jeruzaléma. Jazýčkem na vahach byl nakonec hlas samotného Babiše, takže to dopadlo 1:0 v jeho prospěch. — Jiří Hlavatý (@SenatorHlavaty) 9. prosince 2017

Jeden z tweetů ze zmiňovaného účtu

Účet prezentuje výroky typu: „Zakládám tento twitterový účet proti té největší neférovosti na světě, že nemohu být zároveň poslancem a senátorem. Právě mi volal Andrej, ať neblbnu a ty volby zaplatím, že mi na to těch pár drobných klidně dá. Žádný takový! Tady jde o princip. Poslední pracovní den před Vánoci ve firmě řešíme, jak účetně přetavit dotace do ztráty. Ono to půjde a daně ať si zaplatí ti s EET.“

Skutečnou perlou je tweet, v němž Hlavatý zve do Krkonoš prezidentem Milošem Zemanem omilostněného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, aby mu pomohl s volební kampaní. „Taky má zkušenosti s kroužky na rukou i nohou,“ hlásá profil v narážce na stížnosti Hlavatého, že jej voliči při Sněmovních volbách svými preferenčními hlasy poslali do Sněmovny.

O hlasy voličů se Hlavatý nebojí



Neférovost a nevídanou úskočnost v boji o senátorské křeslo na Trutnovsku Hlavatý ve falešném účtu nevidí. Spíše škodolibý žert. „Jde o další novou zkušenost,“ podotkl. Podnikatel a politik se neobává ani ztráty voličské přízně.

„Každý snad pozná, že něco takového nemohl napsat Hlavatý. Jinak si myslím, že voliči jsou rozhodnutí dávno dopředu a něco takového je neovlivní,“ míní Hlavatý.

První kolo doplňovacích voleb probíhá na Trutnovsku v pátek a v sobotu. Kromě Hlavatého se o místo senátora ucházejí starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který kandiduje za STAN a má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS, za ČSSD místostarosta Úpice Karel Šklíba a za SPD podnikatelka Luďka Tomešová z Trutnova. KSČM s podporou Strany přátel občanů (SPO) nasadila předsedkyni odborů v trutnovské nemocnici a zastupitelka Trutnova Ivu Řezníčkovou. Za Nezávislou iniciativu (NEI) kandiduje majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová. Kandidátem Pirátské strany je pedagog a nestraník Jaroslav Dvorský z Trutnova. Občanská demokratická aliance do voleb vysílá galeristku Blanku Horákovou. Jako nezávislá kandiduje Terezie Holovská.