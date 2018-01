Babiš po jednání uvedl, že vládní nařízení týkající se zvyšování mezd řidičů linkových autobusů rušit nebude.

„Právě jsme s šéfkou Asociace krajů Janou Vildumetzovou a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem domluvili, že peníze na řidiče zabezpečí kraje. Vláda bude hledat peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd,” napsal Babiš na Twitteru. [celá zpráva]

„My bychom hlavně potřebovali vědět, jestli a kdy prostředky na opravy silnic dostaneme a v jakém objemu. V té finanční částce chceme mít zakomponované i navýšení mzdy řidičů. Proto máme usnesení Rady Asociace krajů ČR, že požadujeme na letošní rok čtyři miliardy. Ta jedna miliarda je tam na řidiče,” uvedla Vildumetzová.

Kraje zatím budou čekat



Peníze na opravy silnic kraje dostávaly ze státního rozpočtu poslední tři roky. Vildumetzová řekla, že nyní se bude čekat i na to, jak dopadne hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud by tam byl nějaký přebytek, byla by cesta, jak by kraje mohly opět peníze dostat. „Ale nás trápí, že se to dozvíme někdy v březnu nebo dubnu. My bychom se na to potřebovali připravit. Musíme mít připravené projekty a povolení a na jaře bychom už potřebovali opravovat,” uvedla Vildumetzová.

Například Karlovarský kraj spravuje 1800 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Loni kraj dostal od státu 120 miliónů korun na opravy. Zhruba stejné peníze pak dává kraj ze svých prostředků.