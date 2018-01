Černínský palác připravuje odpověď v obdobné formě, řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová. „Komunikace prostřednictvím otevřeného dopisu nás v této záležitosti překvapila. Odpověď připravujeme stejnou formou, ale její přesné znění v tuto chvíli nebudeme detailně sdělovat,” řekla mluvčí.

„Rámcově můžeme říci, že bude v obdobném duchu jako naše reakce na diplomatickou nótu, kterou nám v této věci zaslala ruská ambasáda již loni v listopadu, tzn. pomník je majetkem Prahy 6 a je záležitostí dané samosprávy, jakým způsobem ho upraví,” dodala.

Na podstavec sochy maršála Koněva v listopadu 2017 někdo rudou barvou nasprejoval letopočty 1956, 1961, 1968 a 2017.

FOTO: Profimedia.cz

V dopise, který je dostupný na webu ruské ambasády v ČR, diplomaté označují plán radnice za „pokus přepsat historii”. „Pokládáme rozhodnutí vedení městské části za pokus zlehčit význam pomníku, který je symbolem vděčnosti obyvatel Prahy za osvobození,” stojí v textu. Rozhodnutí Prahy 6 má podle velvyslanců politický podtext.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) řekl, že nechápe, proč někoho uráží snaha napravit hříchy minulosti. Dodal, že pomník byl postaven v době normalizace a byl míněn jako gesto zdůrazňující spojenectví s tehdejším Sovětským svazem. „Na tom pomníku je cedule, která není nic jiného než normalizační žvást,” řekl starosta. Tabulka umístěná na podstavci pomníku tituluje Koněva „dvojnásobným hrdinou Sovětského svazu a hrdinou Československé lidově socialistické republiky”. Je na ní také uvedeno, že Koněv byl velitelem vojska, které zachránilo 9. května 1945 Prahu před zničením.

Společný dopis Velvyslanců Ázerbajdžánské republiky, Arménské republiky, Běloruské republiky, Republiky Kazachstán a Ruské federace na jméno místopředsedy Vlády ČR, ministra zahraničních věcí M.Stropnického ohledně situace kolem pomníku maršála Sovětského Svazu I.S.Koněva

Vaše Excelence,



Vážený pane Místopředsedo!



S hlubokým znepokojením vnímáme iniciativu městské části Praha 6 ohledně umístění na pomník maršála Sovětského svazu I.S.Koněva, nacházející se na náměstí Interbrigády, jakési „vysvětlující tabulky”, jejíž text nemá žádnou souvislost s původním záměrem instalace monumentu. Byl vybudován v roce 1980 jako symbol vděčnosti Pražanů vojákům 1. Ukrajinského frontu, kteří pod vedením I.S.Koněva přispěchali na pomoc Praze, která povstala proti nacistům, a zachránili ji před zničením. Právě o tom vypovídá nynější nápis na pomníku.



Pokládáme rozhodnutí vedení městské části za pokus zlehčit význam pomníku, který je symbolem vděčnosti obyvatel Prahy za osvobození. Podobné jednání, s přihlédnutím k tomu, že události 2. světové války byly spojeny s mimořádnými lidskými a materiálními ztrátami v naších zemích, nemůže nevyvolávat v nás rozpaky. Ve vztahu k danému pomníku je možné to vyložit jako pokus o přepis dějin, napsaných krví vojáků, což je zneuctění přinesených v bojí s nacizmem obětí.



Rozhodnutí vedení městské části Praha 6 má politický podtext, jehož význam by se neměl podceňovat. Právě toto rozhodnutí vyprovokovalo nedávný vandalský čin vůči monumentu a negativní kampaň v českých médiích proti pomníku, a tím pádem i proti památce na osvoboditele, kterou symbolizuje. Jsme přesvědčeni, že si pomníky bojovníkům s nacizmem zaslouží uctivé zacházení a neměly by se používat jako nástroj v politické hře.



Vážený pane Místopředsedo, vycházíme z toho, že natolik zásadní otázky státní politiky nemůžou byt ponechány orgánům místní samosprávy. Počítáme s porozuměním a podporou v otázce zachování pomníku I.S.Koněva v původní podobě.

Zdroj: web ruské ambasády v ČR

Kolář je přesvědčen, že správa pomníku je plně v rukou městské části. „Rusko se v tomto naprosto mýlí. Pomník je v majetku Prahy 6, Praha 6 se o něj stará, financuje jeho opravy a jako taková má právo rozhodovat o tom, co se s ním bude dít,” míní.

Sochu maršála Koněva přemaloval v listopadu 2014 napůl narůžovo neznámý pachatel.

FOTO: ÚMČ Praha

Spor, který se týká úpravy pomníku sovětského vojevůdce, trvá již delší dobu. Socha byla několikrát poškozena a v minulosti vznikla i iniciativa požadující její odstranění. Loni v listopadu zastupitelstvo Prahy 6 schválilo umístění krátkého životopisu Ivana Koněva na podstavec sochy s cílem dodat pomníku historický kontext. Moskva se proti tomu vzápětí ohradila diplomatickou nótou. „Myslím si, že v první řadě by se Rusko mělo omluvit, že se vůbec míchá do vnitřních záležitostí suverénního státu, což je Česká republika. A za druhé by s tím měli přestat,” podotkl Kolář.

Maršál Koněv (1897-1973) se na konci druhé světové války podílel na osvobození Prahy, části Polska, Slezska a Saska. Vedl ale také krvavé potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a působil v Berlíně v době výstavby Berlínské zdi v roce 1961. V roce 1968 pak zaštítil zpravodajský průzkum Československa před vpádem vojsk Varšavské smlouvy.