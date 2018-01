Kalousek na svém Twitteru v úterý napsal: „Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr. komisi 100% korekce. Přeloženo – byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá.“

Také Právu pak Kalousek sdělil: „Zprávu jsem četl a mohu říci, že konstatuje, že došlo k podvodu.“ Dodal, že proto považuje za žádoucí, aby byla zpráva zveřejněna. Jak se ke zprávě dostal, prý sdělit nemůže.

Závěrečná zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu se stane součástí vyšetřovacího spisu, který vede česká policie. Právu to včera sdělila mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Dozorový žalobce dokument obdržel od Nejvyššího státního zastupitelství včera, a až ho prostuduje, přepošle ho vyšetřovateli pražské hospodářské kriminálky Pavlu Nevtípilovi.

Zenklová ale uvedla, že dozorový žalobce už nedoporučil ministerstvu financí zveřejnění celé zprávy.

Půjde do spisu

Podle něj by její odhalení mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, v rámci kterého je stíhán premiér Andrej Babiš (ANO), místopředseda strany Jaroslav Faltýnek a Babišovi rodinní příslušníci či manažeři jeho firem. „Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nyní nebudeme sdělovat k té zprávě žádné informace, aby nebyl zmařen účel trestního řízení,“ odmítla mluvčí upřesnit alespoň závěry zprávy.

„V tomto smyslu jsme reagovali i na dotaz ministerstva financí,“ dodala Zenklová.

„Ministerstvu jsme sdělili, že zpráva bude zařazena do vyšetřovacího spisu a že podle nás jsou důvody pro to, aby nebyla zveřejněna právě s ohledem na trestní řízení,“ podotkla Zenklová. Upozornila ale, že zveřejnění ministerstvu nemohou žalobci zakázat, jde pouze o jejich vyjádření k věci.

Jediným z úřadů, kdo by mohl veřejnost seznámit alespoň se závěry OLAF, tak stále zůstává ministerstvo financí, které zprávu z Bruselu obdrželo hned po Vánocích. Od té doby analyzuje, zda ji může Čechům ukázat.

Agrofert si na OLAF stěžuje v Bruselu

„Ministerstvo financí intenzivně pracuje na všech došlých žádostech v rámci řízení v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dokud nebude vydáno rozhodnutí, nebudeme předjímat, zda a v jakém rozsahu bude možné zprávu zveřejnit,“ zopakoval včera mluvčí financí Michal Žurovec. „Naší prioritou je nicméně rozhodnout co nejdříve,“ dodal.

Sám Babiš řekl včera po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech, že zprávu nemá a ani ji v budoucnu nehodlá číst. Tvrdí ale, že podle Agrofertu, který kvůli svému působení v politice převedl do svěřenského fondu, šetření OLAF o oprávněnosti udělení 50miliónové dotace Farmě Čapí hnízdo probíhalo nestandardně.

Zprávu nemám, nečetl jsem ji, a ani ji číst nebudu Andrej Babiš

Upozornil, že Agrofert kvůli tomu podal stížnost a žalobu k evropské ombudsmance a Soudnímu dvoru EU. „Zprávu nemám, nečetl jsem ji, a ani ji číst nebudu,“ řekl.

Babiš se brání, že dotace byla podle něj devětkrát kontrolovaná a nařízené audity dopadly pozitivně. „Určitě nikdo nic neukradl, těch padesát miliónů je ve farmě, nebyla žádná korupce,“ dodal.